Представлен Oppo X 2021: первый смартфон со сворачивающимся экраном

OPPO представила первый смартфон со сворачивающимся экраном под названием Oppo X 2021, при создании которого компания получила 122 патента.





В этом смартфоне установлен OLED-экран, который можно выдвинуть из корпуса, увеличив диагональ видимой области с 6,7 до 7,4 дюйма. Чтобы создать такой смартфон, компания создала новую конструкцию, включающая небольшой двигатель и ролик диаметром 6,8 мм. Конструкция такова, что в развернутом состоянии экран является абсолютно плоским и жёстким.

Oppo заявляет, что подобная конструкция позволяет более удобно использовать смартфон для разных целей: при просмотре видеороликов, в играх, веб-браузере, мессенджерах, при использовании камеры и так далее.





Для придания экрану большей жёсткости был использован специальный слой Warp Track, толщина которого составляет всего 0,1 мм.

Экран изготовлен китайским производителем дисплеев BOE. Если раньше все передовые технологии, касающиеся дисплеев OLED, первыми вводила на рынок компания Samsung, то в последнее время ситуация сильно изменилась.

Информацию о том, что панель была изготовлена BOE поделился вице-президент компании Ли Сюэчжэн (Li Xuezheng), который подтвердил, что компания нацелена довести эту технологию до коммерческого состояния, однако пока что неизвестно, выйдет ли Oppo X 2021 в следующем году и вообще доберётся ли до магазинов.