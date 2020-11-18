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Второй провал за полтора года: европейцы потеряли ракету Vega и два спутника
09:16 18.11.2020 |
Запуск ракеты-носителя Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане закончился неудачей. После запуска двигателей последней четвёртой ступени ракета отклонилась от курса и была потеряна. На борту носителя были два спутника - испанский и французский, которые тоже признаны потерянными. Это второй неудачный полёт Vega за последние полтора года.
Ракета-носитель Vega разработана преимущественно усилиями итальянского космического агентства. Это РН лёгкого класса для запуска полезной нагрузки весом до 1500 кг на полярную орбиту высотой до 700 км и для вывода спутников на низкую опорную орбиту и солнечно-синхронную орбиту. Первый запуск Vega состоялся 13 февраля 2012 года. С тех порт РН совершила 17 запусков, но два из них в последнее время оказались неудачными.
Предыдущий неудачный запуск состоялся в июле 2019 года. Тогда был потерян спутник для Объединённых Арабских Эмиратов. Расследование показало, что отказал один из двигателей ускорителя. Во время вчерашнего неудачного запуска аномалия в полёте началась после запуска двигателей четвёртой ступени. Ракета Vega - четырёхступенчатая. Три её ступени на двигателях на твёрдом топливе, а четвёртая - на двигателе на жидком ракетном топливе. После запуска двигателей четвёртой ступени ракета отклонилась от заданной траектории и позже стала считаться официально потерянной.
Вместе с ракетой потеряны испанский спутник SEOSAT-Ingenio и французский TARANIS. Спутник SEOSAT-Ingenio был предназначен для наблюдения за земной поверхностью с помощью двух камер с разрешением 2,5 м. Французский TARANIS должен был следить за электрическими явлениями в верхних слоях атмосферы земли, такими как спрайты, синие струи и эльфы, а также регистрировать вспышки гамма-излучения.
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