BMW и Bosch представили приборный щиток для мотоциклов с экраном диагональю 10,25 дюйма

Большие экраны в составе приборной панели уже давно прописались в автомобилях, а теперь пришел черед и мотоциклов заменить классические стрелки на «жидкие кристаллы». В общем-то, ЖК-дисплеи в мотоциклах используются уже довольно давно, но такого еще не было: BMW совместно с компанией Bosch представили мотоциклетную приборную панель с дисплеем диагональю 10,25 дюйма. И это первый мотоциклетный «экран» с функциональностью split screen - разделенного дисплея.

Одна половина дисплея может выводить, например, скорость, обороты двигателя, запас топлива и прочие технические данные, в то время как вторая - информацию со смартфона. Для этого на телефон необходимо будет установить приложение MySpin. В Bosch уже подтвердили совместимость MySpin с мотоциклами BMW, а также Ducati и Kawasaki. Правда, в случае итальянской и японской компаний речь идет о применении приборных щитков с экранами диагональю 6,5 дюйма.