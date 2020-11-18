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Карты Google, наконец, получили удобный режим для вождения
23:08 17.11.2020 |
Компания Google представила удобный для водителей режим голосового помощника - Assistant Driving Mode. Правда, пока функция доступна в виде превью в Google Maps.
«Дружелюбный» для водителей интерфейс появится сначала для пользователей в США на устройствах с системным английским языком. В этом режиме пользователю доступны крупные кнопки с основными действиями и функциями приложений. В нём можно легко отправлять текстовые сообщения с помощью голосового ввода, совершать и принимать звонки, «прочитать» вслух пришедшие сообщения, быстро вернуться к окну навигации, и так далее.
Также в Assistant Driving Mode доступно воспроизведение музыки со Spotify или YouTube Music, а также подкастов Google Podcasts с оптимизированным интерфейсом.
Напомним, компания Google представила специальный режим для вождения Driving Mode в голосовом помощнике Google Assistant (Ассистент Google) ещё полтора года назад на мероприятии Google I/O 2019.
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