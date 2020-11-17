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Дионисий Галикарнасский
Microsoft представила процессор, который определит будущее ПК на Windows
17:29 17.11.2020 |
Вместе с AMD, Intel и Qualcomm компания Microsoft представила «совместное видение будущего ПК на Windows», в котором средства безопасности встроены в само ядро.
Как отмечают разработчики, новый процессор безопасности под названием Microsoft Pluton спроектирован таким образом, чтобы обеспечить более мощную интеграцию аппаратного и программного обеспечения на ПК с Windows, позволяя устранить целые классы направлений кибератак.
Процессор Microsoft Pluton разработан, чтобы улучшить возможности отражения физических атак и предотвращения кражи учетных данных и ключей шифрования, обеспечить возможность контроля аппаратно-программного обеспечения и проверки целостности системы, а также упростить процесс обновления прошивки с помощью облака (через Windows Update).
Подобная технология защиты «от микросхемы до облака», впервые была реализованная в Xbox и Azure Sphere. Microsoft поясняет:
«Эта революционная структура процессора безопасности значительно усложнит злоумышленникам возможность скрыть свои действия над операционной системой, улучшит возможности отражать физические атаки и предотвращать кражу учетных данных и ключей шифрования и позволит восстанавливать систему после программных ошибок».
В отличие модулей TPM, которые сейчас широко используются для безопасного хранения ключей и параметров, подтверждающих целостность системы, дизайн Pluton устраняет возможность атаки на канал связи между ЦП и TPM.
Компьютеры на базе Windows с архитектурой Pluton, поначалу будут эмулировать TPM, обеспечивая совместимость с существующими спецификациями TPM и API.
Процессор безопасности Pluton появится в будущих решениях AMD, Intel и Qualcomm для защиты учетных данных, идентификаторов пользователей, ключей шифрования и личных данных. Как обещает Microsoft, эту информация будет нельзя удалить из Pluton, даже если злоумышленник установит вредоносное ПО или получит полный физический контроль над компьютером.
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