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Citizen представил свои первые умные часы
16:54 17.11.2020 |
Японская компания Citizen представила свои первые полноценные умные часы с полностью цифровым дисплеем и на основе платформы Wear OS от Google. Модель под названием Citizen CZ Smart получила хорошо известный фанатам Citizen спортивный дизайн и ряд современных функций.
Однако при этом они оснащаются довольно старой SoC Qualcomm Snapdragon Wear 3100. Часы имеют крупный размер и заключены в стальной корпус на 46 мм.
Предусмотрена защита от воды (3 ATM), отслеживание пульса пользователя, динамик и микрофон для приёма звонков, модуль NFC для бесконтактных платежей, GPS, барометр и компас. Экран AMOLED имеет диагональ 1,28 дюйма. Объём встроенной памяти составил 8 ГБ.
Умные часы Citizen CZ Smart доступны для заказа по цене 395 долларов.
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