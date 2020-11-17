Пилотируемый корабль SpaceX «Crew Dragon» с четырьмя астронавтами успешно пристыковался к МКС

Утром во вторник космический корабль "Драгон" компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к Международной космической станции.

Стыковка произошла в автоматическом режиме, однако экипаж "Драгона" попросил задержать процедуру на несколько минут, чтобы лучше видеть стыковочный узел МКС.

Полет к МКС занял чуть более суток. "Драгон" пристыковался к станции, которая движется по орбите вокруг Земли со скоростью более 27 тысяч километров в час. В момент стыковки МКС находилась над территорией США.

Запуск корабля был произведен с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Это второй пилотируемый полет корабля, разработанного компанией SpaceX Илона Маска и первая регулярная миссия.

На бору "Драгона" - трое астронавтов НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, а также японский астронавт Соичи Ногучи. Они проведут на станции шесть месяцев.

Четверо вновь прибывших астронавтов присоединились на МКС к россиянам Сергею Рыжикову и Сергею Кудю-Сверчкову.

