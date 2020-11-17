Финансовые новости
- |
- 17.11.20
- |
- 15:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Пилотируемый корабль SpaceX «Crew Dragon» с четырьмя астронавтами успешно пристыковался к МКС
09:33 17.11.2020 |
Утром во вторник космический корабль "Драгон" компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к Международной космической станции.
Стыковка произошла в автоматическом режиме, однако экипаж "Драгона" попросил задержать процедуру на несколько минут, чтобы лучше видеть стыковочный узел МКС.
Полет к МКС занял чуть более суток. "Драгон" пристыковался к станции, которая движется по орбите вокруг Земли со скоростью более 27 тысяч километров в час. В момент стыковки МКС находилась над территорией США.
Запуск корабля был произведен с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Это второй пилотируемый полет корабля, разработанного компанией SpaceX Илона Маска и первая регулярная миссия.
На бору "Драгона" - трое астронавтов НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, а также японский астронавт Соичи Ногучи. Они проведут на станции шесть месяцев.
Четверо вновь прибывших астронавтов присоединились на МКС к россиянам Сергею Рыжикову и Сергею Кудю-Сверчкову.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Труханов против Скорика: Что ожидает Одессу после второго тура выборов
|Испанский стыд. Как Украину втянули в скандал с контрабандой российского оружия
|Второй тур местных выборов: «ОПЗЖ» усиливается, «слуги» поддержали «Свободу», избиратели в апатии
|Апелляционный суд отменил заочный арест Януковича по делу об убийствах на Майдане - решение
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Германии задержаны подозреваемые в краже из сокровищницы «Зеленый свод»
|Xiaomi представила куртку с подогревом и аэрогелем
|Audi SQ2 обновился и стал медленнее
|В Бельгии голубя для гонок продали за рекордные $1,9 млн
|Пилотируемый корабль SpaceX «Crew Dragon» с четырьмя астронавтами успешно пристыковался к МКС
|Google лишает пользователей бесплатного безлимита
Это интересно
|PlayStation 5 и Xbox Series X станут последними игровыми консолями. После них наступит эра облачных сервисов
|Porsche инвестирует в синтетическое топливо
|Финны нашли решение проблемы замерзающих фар
|Представлен 5-нм чип Samsung Exynos 1080 с трёхкластерной архитектурой для мощных смартфонов
|Смартфоны каких компаний предпочитают украинцы - исследование
|В Instagram и мессенджере Facebook появились самоуничтожающиеся сообщения
|Kyocera купит разработчика лазерных светодиодов, которые в 10 раз ярче обычных