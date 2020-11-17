Google лишает пользователей бесплатного безлимита

Компания Google кардинально изменила свою политику в отношении хранения данных пользователей учётных записей Google.





Вскоре пользователи не смогут бездумно загружать гигабайты на сервера компании - бесплатное безлимитное хранение станет недоступно и за доступ к хранилищу большого объёма придётся доплатить.

Изменений касаются хорошо известного сервиса Google Photos (Google Фото), но не только его - также бесплатного безлимита лишатся сервисы, входящие в состав Google Drive, в том числе Google Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms и Jamboard.

Для Google Фото с 1 июня 2021 года новые фотографии и видео начнут учитываться при загрузке в хранилище учётной записи Google - 15 ГБ будет предоставлено бесплатно, а за больший объём придётся доплатить, купив подписку Google One. Загруженные до этой даты фото и видео в высоком качестве учитываться в этих 15 ГБ не будут. Отметим, что Google различает «высокое качество» и «исходное качество». На бесплатную загрузку фото в «исходном» качестве и сейчас стоит ограничение в 15 ГБ.

Впрочем, для одной категории пользователей всё останется по-прежнему. Владельцы Pixel 5 и других моделей серии Pixel смогут загружать с этих смартфонов неограниченное количество фотографий и видео в бесплатное хранилище.

Файлы в Google Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms и Jamboard тоже получат ограничение в 15 ГБ на бесплатную загрузку с 1 июня 2021 года. Затем придётся проплачивать Google One.