Финансовые новости
- |
- 17.11.20
- |
- 01:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Google лишает пользователей бесплатного безлимита
23:48 16.11.2020 |
Компания Google кардинально изменила свою политику в отношении хранения данных пользователей учётных записей Google.
Вскоре пользователи не смогут бездумно загружать гигабайты на сервера компании - бесплатное безлимитное хранение станет недоступно и за доступ к хранилищу большого объёма придётся доплатить.
Изменений касаются хорошо известного сервиса Google Photos (Google Фото), но не только его - также бесплатного безлимита лишатся сервисы, входящие в состав Google Drive, в том числе Google Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms и Jamboard.
Для Google Фото с 1 июня 2021 года новые фотографии и видео начнут учитываться при загрузке в хранилище учётной записи Google - 15 ГБ будет предоставлено бесплатно, а за больший объём придётся доплатить, купив подписку Google One. Загруженные до этой даты фото и видео в высоком качестве учитываться в этих 15 ГБ не будут. Отметим, что Google различает «высокое качество» и «исходное качество». На бесплатную загрузку фото в «исходном» качестве и сейчас стоит ограничение в 15 ГБ.
Впрочем, для одной категории пользователей всё останется по-прежнему. Владельцы Pixel 5 и других моделей серии Pixel смогут загружать с этих смартфонов неограниченное количество фотографий и видео в бесплатное хранилище.
Файлы в Google Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms и Jamboard тоже получат ограничение в 15 ГБ на бесплатную загрузку с 1 июня 2021 года. Затем придётся проплачивать Google One.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Второй тур местных выборов: «ОПЗЖ» усиливается, «слуги» поддержали «Свободу», избиратели в апатии
ТОП-НОВОСТИ
|Апелляционный суд отменил заочный арест Януковича по делу об убийствах на Майдане - решение
|Самопиар или реальный план. Появится ли 5G в Украине через год
|Дело Приватбанка: судья Вовк избежал наказания
|Контроль за банками ужесточат, а независимость НБУ усилят: что от Украины потребовал МВФ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Google лишает пользователей бесплатного безлимита
|В Южной Корее тестовую капсулу «вакуумного поезда» разогнали свыше 1000 км/ч
|BMW заинтересована в укреплении связей с Toyota
|PlayStation 5 и Xbox Series X станут последними игровыми консолями. После них наступит эра облачных сервисов
|Porsche инвестирует в синтетическое топливо
|Финны нашли решение проблемы замерзающих фар
Это интересно
|В Instagram и мессенджере Facebook появились самоуничтожающиеся сообщения
|Kyocera купит разработчика лазерных светодиодов, которые в 10 раз ярче обычных
|BMW представила почти серийный электроскутер будущего
|Разработчик Pokémon GO создаст карту мира с дополненной реальностью
|Mercedes-AMG побил рекорд Porsche на Нюрбургринге
|В Женеве продали с аукциона редкий розовый бриллиант за рекордные $26,6 млн
|Электрокроссовер Hyundai Kona обновился и получил «умную» зарядку