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PlayStation 5 и Xbox Series X станут последними игровыми консолями. После них наступит эра облачных сервисов
13:45 16.11.2020 |
Любопытным прогнозом поделились аналитики из компании Citi Securities Japan. Они заявили, что PS5 и Xbox Series X станут последними домашними консолями в традиционном понимании этого слова. Дальше их заменят разнообразные облачные сервисы.
По мнению аналитиков, жизненный цикл приставок нового поколения составит около 6-7 лет. Microsoft и Sony постараются максимально продлить этот срок. Однако к концу следующего поколения консоли уже не смогут конкурировать с облачными сервисами.
Японские эксперты утверждают, что производство приставок продолжит дорожать. А в течение жизненного цикла PS5 и Xbox Series X такие службы, как Google Stadia, Project xCloud и GeForce Now, смогут значительно развиться. Их технологии улучшатся, а библиотека доступных игр вырастет.
Основным преимуществом облачных сервисов аналитики называют возможность запускать проекты на мобильных платформах и ноутбуках с низкой производительностью. Для этого понадобится лишь качественное интернет-соединение.
Подытоживая, эксперты заявили, что пользователи откажутся от узкоспециализированных приставок для воспроизведения игр, ведь смогут запускать их на любом устройстве.
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