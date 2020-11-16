PlayStation 5 и Xbox Series X станут последними игровыми консолями. После них наступит эра облачных сервисов

Любопытным прогнозом поделились аналитики из компании Citi Securities Japan. Они заявили, что PS5 и Xbox Series X станут последними домашними консолями в традиционном понимании этого слова. Дальше их заменят разнообразные облачные сервисы.

По мнению аналитиков, жизненный цикл приставок нового поколения составит около 6-7 лет. Microsoft и Sony постараются максимально продлить этот срок. Однако к концу следующего поколения консоли уже не смогут конкурировать с облачными сервисами.

Японские эксперты утверждают, что производство приставок продолжит дорожать. А в течение жизненного цикла PS5 и Xbox Series X такие службы, как Google Stadia, Project xCloud и GeForce Now, смогут значительно развиться. Их технологии улучшатся, а библиотека доступных игр вырастет.

Основным преимуществом облачных сервисов аналитики называют возможность запускать проекты на мобильных платформах и ноутбуках с низкой производительностью. Для этого понадобится лишь качественное интернет-соединение.

Подытоживая, эксперты заявили, что пользователи откажутся от узкоспециализированных приставок для воспроизведения игр, ведь смогут запускать их на любом устройстве.