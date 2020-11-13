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Смартфоны каких компаний предпочитают украинцы - исследование
15:58 13.11.2020 |
Смартфоны китайских компаний Xiаomi и Huawei, а также южнокорейской компании Samsung стали самыми популярными в Украине по итогам третьего квартала 2020 года.
Об этом сообщает международная аналитическая компания Canalys.
В частности, доля Xiaomi в общем объеме продаж в третьем квартале составила 40% (продажи телефонов в годовом выражении выросли на 82%); доля Samsung - 25% (продажи сократились на 6%), доля Huawei составила 16% (продажи сократились на 22%).
Четвертое место с долей 4% делят смартфоны китайских компаний ZTE и Oppo.
Компания Canalys не предоставила информации о физическом количестве смартфонов, которые были проданы в Украине в третьем квартале этого года.
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