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В Instagram и мессенджере Facebook появились самоуничтожающиеся сообщения
14:17 13.11.2020 |
Команда разработчиков Facebook объявила о запуске новой функции для фирменного мессенджера Facebook Messenger и Instagram.
Для обоих сервисов представлены исчезающие сообщения с функцией автоматического уничтожения. В режиме Vanish Mode сообщения уничтожаются как только собеседник покинул беседу. Как и в Snapchat, пользователь будет предупреждён, если его собеседник решил сделать скриншот беседы в таком режиме.
В Facebook Messenger уже использовались исчезающие сообщения как часть функции «секретных чатов», однако они не слишком удобны и для каждого такого сообщения надо настроить собственный таймер на уничтожение. В Instagram исчезающие сообщения вообще появятся впервые.
В Facebook Messenger режим Vanish Mode уже доступен для пользователей в США, а в Instagram он начнёт работать «скоро».
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