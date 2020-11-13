В Instagram и мессенджере Facebook появились самоуничтожающиеся сообщения

Команда разработчиков Facebook объявила о запуске новой функции для фирменного мессенджера Facebook Messenger и Instagram.

Для обоих сервисов представлены исчезающие сообщения с функцией автоматического уничтожения. В режиме Vanish Mode сообщения уничтожаются как только собеседник покинул беседу. Как и в Snapchat, пользователь будет предупреждён, если его собеседник решил сделать скриншот беседы в таком режиме.

В Facebook Messenger уже использовались исчезающие сообщения как часть функции «секретных чатов», однако они не слишком удобны и для каждого такого сообщения надо настроить собственный таймер на уничтожение. В Instagram исчезающие сообщения вообще появятся впервые.

В Facebook Messenger режим Vanish Mode уже доступен для пользователей в США, а в Instagram он начнёт работать «скоро».