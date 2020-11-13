Kyocera купит разработчика лазерных светодиодов, которые в 10 раз ярче обычных

Американский стартап SLD Laser, заявляющий о том, что светодиодное освещение - это прошлый век и нужно переходить на лазерные светильники, перейдёт в полную собственность японской корпорации Kyocera. Японцы договорились приобрести 100 % акций американской компании, чтобы явить миру новые продукты на базе синергии лазерных светодиодов и «тонкой керамики», в производстве которой у Kyocera мало равных.

Компания SLD Laser (Soraa Laser Diode Inc) была создана в 2013 при участии нобелевского лауреата Сюдзи Накамуры (Shuji Nakamura), получившего премию за разработку сверхъярких синих светодиодов. Компания разработала и специализируется на производстве мощных полупроводниковых лазерных источников света для освещения, автомобильных фар и тому подобной продукции на основе соединения нитрида галлия (GaN). Всё это перейдёт в собственность Kyocera в виде дочернего предприятия, но сначала должна завершиться процедура получения разрешений на сделку в государственных структурах заинтересованных стран. Речь как минимум идёт о США, Германии, Японии и Китае, где у SLD Laser есть офисы по продажам.

В пресс-релизе Kyocera не раскрывает подробностей, как она собирается использовать технологию SLD Laser вместе со своим опытом в производстве специальной керамики. Можно предположить использование керамики в составе корпусов и подложек мощных лазерных диодов, ведь рабочие температуры там могут быть впечатляющие. В любом случае, ждём интересной продукции. Лазерное освещение обещает оказаться более эффективным с точки зрения потребления энергии, чем светодиодное.