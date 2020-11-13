Разработчик Pokémon GO создаст карту мира с дополненной реальностью

Американская компания Niantic, наиболее известная как разработчик популярной мобильной игры Pokémon GO, продолжает вкладывать значительные средства в развитие платформы дополненной реальности. Очередным шагом в этом направлении станет создание постоянно обновляемой трёхмерной карты миры.

Для реализации этого Niantic приобрела стартап 6D.ai, который занимается разработкой облачного картографического программного обеспечения с дополненной реальностью. Одним из первых клиентов стартапа была компания Airbnb, заинтересовавшаяся технологией, с помощью которой можно получать трёхмерную информацию о каком-либо месте, поднеся смартфон к обычной карте. С момента покупки 6D.ai компания Niantic занималась интеграцией этой технологии в свою платформу, попутно дополняя её собственными разработками.

Стоит отметить, что Niantic не только разрабатывала технологию, но и предлагала пользователям испытать её. Компания призывала игроков в Pokémon GO активно снимать определённые достопримечательности, используя собираемые таким образом визуальные данные в трёхмерных картах. В конечном счёте Niantic планирует сформировать полноценную трёхмерную карту мира, которая будет постоянно обновляться.

Разработка AR-технологий Niantic по-прежнему финансируется из средств, получаемым от Pokémon GO. По оценкам платформы Sensor Tower, этот год станет самым успешным для проекта. В этом году игра уже принесла более $1 млрд, что существенно больше по сравнению с результатом 2019 года. Доход позволит компании и дальше скупать работающие в сфере дополненной реальности стартапы, такие как Escher Reality или Matrix Mill, которые уже стали частью Niantic.