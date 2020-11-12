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"Вкладывать деньги в обанкротившиеся банки все равно, что лечить алкоголизм водкой"
Константин Кушнер
В Японии консолей PlayStation 5 оказалось так мало, что среди покупателей проводили лотерею
09:16 12.11.2020 |
Сводки о доступности новейшей игровой консоли Sony со всех стран мира, где продажи начались на этой неделе, сопровождаются рассказами о спекулянтах и кратно увеличенных ценах. У себя на родине новинка была так востребована, что среди желающих её купить пришлось проводить розыгрыш на получение соответствующего права.
Как отмечает Reuters, компания Sony изначально сделала упор на онлайн-продажу PlayStation 5 через предварительные заказы, чтобы обеспечить санитарную безопасность процесса в условиях пандемии. В Японии в первый же день вся квота на новую игровую консоль Sony была распродана, а некоторым интернет-магазинам пришлось проводить розыгрыш права на приобретение новинки. На вторичном рынке цены взлетели до $900 и выше при официальной стоимости консоли от $400 до $500.
По информации Bloomberg, негативное влияние на японский рынок оказало решение Sony перебросить дополнительное количество PlayStation 5 для реализации в США, причём сделано это было с использованием дорогой доставки авиатранспортом. В октябре представители японской компании признались, что рассчитывают продать до конца марта следующего года не менее 7,6 млн экземпляров PlayStation 5, но фактический спрос поглотил бы и больше, если бы не производственные ограничения.
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