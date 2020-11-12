Фил Спенсер назвал запуск Xbox Series самым успешным среди консолей Microsoft

Глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) назвал запуск Xbox Series самым успешным в истории этого бренда. Об этом он рассказал в твиттере. По его словам, за 24 часа было продано больше устройств, чем на старте любой из предыдущих консолей компании.

«Спасибо за поддержку крупнейшего запуска в истории Xbox. За 24 часа мы продали больше консолей и в большем количестве стран, чем когда-либо прежде. Мы продолжаем сотрудничать с розничными сетями, чтобы пополнить запасы как можно быстрее. Вы продолжаете показывать нам, что объединяющая сила игровой индустрии важна как никогда», - заявил Спенсер.

Некоторые пользователи пожаловались у него в твиттере на задержку с доставкой Xbox Series X в Amazon, назвав ужасным выполнение предзаказов. Спенсер проигнорировал эти сообщения. Магазин разослал соответствующие уведомления в день запуска консолей. Сервис пообещал доставить все предзаказы до конца года.



