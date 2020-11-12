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Федеральная торговая комиссия США (FTC) обвинила сервис Zoom в обмане пользователей и плохой защите их данных
22:37 11.11.2020 |
FTC требует от Zoom Video Communications внедрить новую систему безопасности в рамках предложенного урегулирования, поскольку шифрование сервисов Zoom не обеспечивало требуемой конфиденциальности пользователей.
Пользователи обрушились с критикой на компанию, когда выяснилось, что ее сервис не обеспечивает шифрование на всем протяжении канала связи. FTC заявила в понедельник, что «вводящие в заблуждение» заявления компании создали у пользователей ложное чувство защищенности.
По данным FTC, компания также обманывала пользователей, хранивших записи звонков в облаке, вопреки обещанию шифровать их сразу после окончания сеанса связи. Комиссия утверждает, что некоторые записи хранились без шифрования на серверах Zoom до 60 дней.
В претензии FTC указывалось, что Zoom ввела пользователей в заблуждение своим заявлением, что с 2016 года предоставляет «сквозное 256-битное шифрование» для защиты коммуникации. В реальности, указывает FTC, Zoom располагала криптографическими ключами, что могло позволить ей получить доступ к сеансам связи пользователей.
В достигнутом урегулировании Zoom обязалась внедрить новую всеобъемлющую систему безопасности и не допускать искажение информации о конфиденциальности и безопасности; прописаны также другие конкретные меры по защите пользовательской базы, сообщила FTC.
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