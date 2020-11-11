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Google предложила пользователям Google Фото помочь в развитии ИИ по распознаванию объектов на снимках
17:37 11.11.2020 |
Google обновила фотосервис Google Фото на Android. Теперь у пользователей появилась возможность помочь компании улучшить алгоритмы искусственного интеллекта для распознавания объектов на фотоснимках. Об этом пишет The Verge.
Функция появилась в последней версии приложения. Чтобы воспользоваться ею, необходимо пролистать меню программы до конца, где можно заметить кнопку «Помочь в улучшении Google Фото». «Может потребоваться время, чтобы влияние на учётную запись стало заметным, но это однозначно поможет улучшить текущие функции. Вы можете удалить свои ответы в любое удобное время», - заявили в Google.
Издание отмечает, что это один из самых эффективных способов улучшения ИИ, доступный IT-гигантам с большим числом пользователей. В большинстве случаев системы машинного обучения используют добавленные вручную данные. По аналогичному принципу работает капча, которая просит пользователей выбрать различные предметы на снимках - каждый раз пользователи помогают системе лучше идентифицировать их.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Google Фото появятся платные премиальные функции. Предположительно, одной из них станет опция Color Pop, которая позволяет сделать фото чёрно-белым, сохранив цвета главного объекта снимка. Вероятно, доступ к ним будет предоставляться в формате подписки.
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