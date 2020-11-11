Каждый второй новый автомобиль поддерживает подключение к интернету

Компания Counterpoint Technology Market Research обнародовала прогноз по мировому рынку пассажирских автомобилей, оснащённых оборудованием для обмена данными через мобильные сети.

Сообщается, что поставки подключённых машин быстро растут. Так, продажи таких транспортных средств во втором квартале нынешнего года оказались на 18 % больше, нежели во второй четверти 2019-го.

Более трети - 36,4 % - всех новых подключённых автомобилей во втором квартале 2020-го было продано в Китае. Ещё 28,9 % пришлось на Соединённые Штаты. Суммарная доля всех прочих регионов составила 34,7 %.

Лидерами автомобильного рынка в плане внедрения средств обмена данными через мобильные сети являются концерн Volkswagen, а также гиганты GM и Toyota. Их доли в общем объёме поставок подключённых машин во втором квартале составили соответственно 15,5 %, 12,6 % и 8,9 %.

Отмечается, что по итогам текущего года половина всех новых пассажирских транспортных средств, проданных в мире, получат средства сетевого подключения. Иными словами, подключённым окажется каждый второй автомобиль. К 2025 году, как ожидается, доля таких машин достигнет 75 %.