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MediaTek представила свою первую 6-нанометровую платформу, а также SoC Dimensity 700 для недорогих смартфонов с поддержкой 5G
09:14 11.11.2020 |
Компания MediaTek разом представила три однокристальные платформы: одну для смартфонов и две - для ноутбуков.
Dimensity 700 послужит базисом для недорогих смартфонов с поддержкой 5G. Центральный процессор этой SoC представлен двумя ядрами Arm Cortex-A76 частотой 2,2 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55 частотой 2,0 ГГц. За обработку графики отвечает GPU Arm Mali-G57. Эта 7-нанометровая однокристальная платформа поддерживает камеры разрешением до 64 Мп и дисплеи разрешением Full HD+ с кадровой частотой до 90 Гц. Также поддерживается аппаратное декодирование видео 2К с частотой 30 к/с. Смартфоны на базе Dimensity 700 поступят в продажу в первом квартале 2021 года. SoC ориентирована на бюджетные устройства, так что стоимость таких смартфонов будет находиться в пределах $250. По крайней мере, в Китае.
MT8195 предназначена для ноутбуков - хромбуков. Причем речь идет об устройствах премиум-класса.
MT8195 - первая 6-нанометровая SoC MediaTek. В ее состав вошел восьмиядерный CPU с четырьмя ядрами Arm Cortex-A78 и четырьмя Cortex-A55, а также графический процессор Mali-G57. Последний хоть и не обладает выдающейся графической производительностью, зато поддерживает вывод видеосигнала на три монитора одновременно. MT8195 также поддерживает Dolby Vision/4K HDR и аппаратную обработку кодека AV1, а также интерфейсы PCI 3.0 и USB 3.2 Gen 1 для подключения периферии. Очень интересный момент касается камер: SoC поддерживает работу с четырьмя датчиками суммарным разрешением 80 Мп или одним датчиком разрешением 32 Мп. Нужно ли говорить, что такие камеры в хромбуках мы увидим еще ой как нескоро?
Впрочем, хромбуки - это хоть и основная, но не единственная целевая категория устройств MT8195. Платформа будет также использоваться в умных экранах, планшетах и «прочих умных решениях». Выход таких изделий ожидается во втором квартале 2021 года.
MT8192 - это 7-дюймовая SoC для хромбуков попроще. В ее конфигурации CPU с ядрами Arm Cortex-A76 и A55 (по четыре штуки) и графическое ядро Arm Mali-G57. Платформа поддерживает оперативную память LPDDR4X и твердотельную UFS 2.1. The MT8192 совместима с экранами Full HD с кадровой частотой до 120 Гц или QHD с частотой 60 Гц, а также может выводить сигнал на два монитора разрешением Full HD одновременно.
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