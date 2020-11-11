Жилеты bHaptics TactSuit X обеспечат более глубокое погружение в виртуальную реальность

Южнокорейский стартап bHaptics представил серию специальных жилетов обратной связи TactSuit X. Модели TactSuit X40 и TactSuit x16 разработаны для более глубокого погружения пользователей в миры виртуальной реальности.





Модель bHaptics TactSuit X40 использует 40 вибродвигателей ERM для достижения максимального реализма тактильных ощущений при взаимодействии с виртуальным миром. Данный жилет подходит для игры стоя. Для новинки заявлен аккумулятор на 9800 мА·ч, что даёт жилету автономность 18 часов.

В модели TactSuit X16 используется 16 вибрационных моторчиков - по 8 спереди и сзади. Данная модель жилета предназначена для игры в сидячем положении. Работу моторов обеспечивает аккумулятор на 4900 мА·ч, которого хватит на 22 часа использования жилета без подзарядки.

Обе модели поддерживают работу через Bluetooth Low Energy 4.0 или кабельное подключение. Для серии жилетов TactSuit X заявлена полная совместимость с SteamVR и Oculus Quest, что позволяет играть в более 50 игр. Родная поддержка обеспечена, например, в таких играх, как Onward, Thrill of the Fight и Sairento VR, однако их также можно настроить для работы с Half-Life: Alyx, Skyrim VR и Fallout 4 VR через специальные моды.

Для новинок также заявлена поддержка режима аудио-осязания, который преобразует звук в тактильную отдачу. Кроме того, компания обещает создать базу модов для интеграции тактильной обратной связи, позволяющую использовать более 300 различных эффектов.

Цена жилета bHaptics TactSuit x16 составляет $300, старшая модель bHaptics TactSuit X40 оценивается в $500. На данный момент компания принимает предзаказы на свои новинки. Поставки начнутся в декабре.