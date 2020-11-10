Названы новые владельцы Honor. Компания Huawei получит более 15 миллиардов долларов

Авторитетное издание Reuters, ссылаясь на проверенных информаторов, опубликовало новые сведения о продаже бренда Honor компанией Huawei.

Как сообщает источник, Huawei планирует продать бренд Honor за 15,2 миллиарда долларов консорциуму во главе с дистрибутором телефонов Digital China и правительством города Шэньчжэнь. На этот шаг компанию Huawei вынудили пойти американские санкции на поставки комплектующих. Сама же Huawei планирует сосредоточиться на смартфонах премиального уровня и корпоративном бизнесе.

Этот шаг также подтверждает, что Huawei не ожидает быстрого изменения отношения с компании после смены администрации США, как отметил один из источников. Продажа за наличные будет включать почти все активы, включая бренд, возможности исследований и разработок и управление цепочкой поставок. Huawei может объявить об этом уже в воскресенье, 15 ноября.

Главный дистрибьютор Honor, компания Digital China Group, станет одним из двух крупнейших держателей акций проданной компании Honor Terminal Co Ltd с долей почти 15%. Корпоративный реестр показал, что Honor Terminal был зарегистрирован в апреле и полностью принадлежит Huawei.

Digital China Group, который также является партнером Huawei в таких сферах, как облачные вычисления, планирует профинансировать большую часть сделки за счет банковских кредитов. По их словам, к Digital China Group присоединятся как минимум три инвестиционные компании, поддерживаемые правительством финансового и технологического центра Шэньчжэня, каждая из которых будет владеть от 10% до 15%.

После продажи Honor планирует сохранить большую часть своей управленческой команды и более 7000 сотрудников и выйти на биржу в течение трех лет.

Honor, Huawei, Digital China и правительство Шэньчжэня пока не комментируют информацию.