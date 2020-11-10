Замена Android стартует 18 декабря. Huawei обновит до Hongmeng OS более 90% моделей смартфонов

Доктор Ван Чэнлу (Wang Chenglu), президент отдела потребительского программного обеспечения Huawei, сообщил, что разработка мобильной версии операционной системы Hongmeng OS 2.0 продвигается очень хорошо.

Он выразил надежду на то, что в грядущем бета-тестировании, которое начнётся в декабре, смогут принять участие как можно больше разработчиков и простых пользователей, которые помогут в создании новой экосистемы Hongmeng.

Осведомлённый китайский инсайдер под ником Digital Chat Station узнал, что бета-тестирование мобильной версии Hongmeng OS 2.0 должна быть запущена 18 декабря. В течение января и февраля к бета-тестированию будут подключать всё большее количество рядовых пользователей.

Доктор Ван Чэнлу добавил, что более 90% моделей смартфонов Huawei, представленных в настоящее время на рынке, будут обновлены до Hongmeng. Напомним, эта операционная система также будет представлена на компьютерах, устройствах умного дома, бытовой технике, в автомобилях и во многих других отраслях.

Разработка Hongmeng стартовала ещё в 2016 году, при этом темпы разработки ускорились в течение последнего года на фоне конфликта между США и Китаем.