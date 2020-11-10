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Замена Android стартует 18 декабря. Huawei обновит до Hongmeng OS более 90% моделей смартфонов
23:30 09.11.2020 |
Доктор Ван Чэнлу (Wang Chenglu), президент отдела потребительского программного обеспечения Huawei, сообщил, что разработка мобильной версии операционной системы Hongmeng OS 2.0 продвигается очень хорошо.
Он выразил надежду на то, что в грядущем бета-тестировании, которое начнётся в декабре, смогут принять участие как можно больше разработчиков и простых пользователей, которые помогут в создании новой экосистемы Hongmeng.
Осведомлённый китайский инсайдер под ником Digital Chat Station узнал, что бета-тестирование мобильной версии Hongmeng OS 2.0 должна быть запущена 18 декабря. В течение января и февраля к бета-тестированию будут подключать всё большее количество рядовых пользователей.
Доктор Ван Чэнлу добавил, что более 90% моделей смартфонов Huawei, представленных в настоящее время на рынке, будут обновлены до Hongmeng. Напомним, эта операционная система также будет представлена на компьютерах, устройствах умного дома, бытовой технике, в автомобилях и во многих других отраслях.
Разработка Hongmeng стартовала ещё в 2016 году, при этом темпы разработки ускорились в течение последнего года на фоне конфликта между США и Китаем.
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