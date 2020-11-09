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Ryzen 5000 оказались очень энергоэффективными процессорами. 16-ядерный Ryzen 9 5950X потребляет на 100 Вт меньше Core i9-10900K
16:31 09.11.2020 |
В Сети появилось подробное тестирование процессоров Ryzen 5000 на предмет энергопотребления. Как оказалось, несмотря на одинаковые заявленные значения TDP с предшественниками, новинкам для работы энергии нужно даже меньше.
Но об этом чуть позже. А сейчас - графики энергопотребления в зависимости от загрузки ядер процессора. Желтым и оранжевым отображены ядра под нагрузкой, зеленым - без нагрузки. В первой строке внизу графика - энергопотребление лишь только ядер (CPU), во второй строке - суммарное энергопотребление ядер, контроллеров ввода/вывода, всех шин, контроллера PCIe и памяти. Еще ниже - частота: по мере увеличения количества активных ядер она падает, что закономерно.
Как видно, максимальное энергопотребление Ryzen 9 5950X достигается при загрузке 9-10 ядер и составляет 136 Вт. 12-ядерный Ryzen 9 5900X при загрузке 8 ядер потребляет даже чуточку больше - 142 Вт. Максимум энергопотребления 8-ядерного Ryzen 7 5800X (131 Вт) приходится как раз на загрузку всех ядер, и то же самое у 6-ядерного Ryzen 5 5600X, но значение тут почти в два раза меньше - всего 76 Вт.
И напоследок - таблица пикового энергопотребления Ryzen 5000 в сравнении с предшественниками и CPU Intel. Тут хорошо видно, что Ryzen 5000 потребляет не только меньше предшественников (особенно красочно это иллюстрирует пара Ryzen 5 5600X и Ryzen 5 3600), но и намного меньше конкурентов Intel. Как мы уже неоднократно писали, 16-ядерный Ryzen 9 5950X обходит по производительности 10-ядерный Core i9-10900K во многих бенчмарках и в большинстве игр, и при этом потребляет на 100 Вт меньше.
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