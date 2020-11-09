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Xiaomi и OPPO стремительно укрепляют позиции на рынке смартфонов Европы
11:59 09.11.2020 |
Исследование, проведённое компанией Canalys, говорит о том, что структура европейского рынка смартфонов претерпевает изменения. Причина - сложная экономическая ситуация и американские санкции в отношении китайского гиганта Huawei.
Лидером отрасли является Samsung, контролирующий треть (34 %) европейского рынка смартфонов по итогам третьего квартала нынешнего года. В Центральной и Восточной Европе доля южнокорейского гиганта составляет 32 %, в Западной Европе - 36 %.
На втором месте на рынке Европы в целом находится Apple с 19 %. В Западной Европе эта компания имеет долю в 25 %, а в Центральной и Восточной Европе - только 10 %, что соответствует четвёртой позиции.
«Бронза» досталась Xiaomi, которая стремительно наращивает долю - плюс 91 % в годовом исчислении. Доля компании по всей Европе составила 19 %. В Западной Европе компания удерживает 13 % рынка, в Центральной и Восточной Европе - 27 %, находясь на втором месте.
Быстро падает доля Huawei: сейчас компания находится на четвёртом месте с 14 % (минус 31 % в годовом исчислении). В Западной Европе компания показала результат в 12 %, в Центральной и Восточной Европе - 18 %.
Наконец, замыкает пятёрку быстрорастущая OPPO с 3 %: прирост в годовом исчислении составил почти 400 %. Доля компании в Западной Европе составляет 4 %, в Центральной и Восточной Европе - 2 %.
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