SpaceX успешно запустила спутник GPS III для космических сил США

SpaceX запустила GPS III для космических сил США. Это уже второй спутник последнего поколения GPS, запущенный для вооружённых сил США в этом году. Первый был доставлен на орбиту в июне и стал третьим по счету GPS III, запущенным силами SpaceX. Такие спутники предоставляют США улучшенные возможности GPS-навигации, в том числе в продвинутую технологию защиты от глушения.

SpaceX использовала совершенно новую первую ступень Falcon 9 для этого запуска и успешно вернула этот ускоритель, используя управляемую посадку на свою беспилотную баржу в Атлантическом океане. Компания также подтвердила, что полезная нагрузка выведена штатно и затем долетела к точке развёртывания, где космический корабль GPS был выведен на окончательную орбиту.

Эта миссия стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде и стала второй попыткой доставить эту полезную нагрузку после того, как в сентябре запуск был отменён из-за раннего запуска двух двигателей, что вызвало автоматическое отключение за две секунды до взлёта. SpaceX исследовала проблему и обнаружила, что это произошло из-за попадания в процессе производства лакировочного материала, используемого для защиты компонентов двигателя, в топливопроводы.

SpaceX из-за этого также отложила запуск пилотируемой миссии Crew-1 для NASA, так что сегодняшний запуск должен стать ещё одним подтверждением, что исторический полет действующего экипажа МКС, состоящего из трёх американских космонавтов и одного японского, состоится, как и планировалось, 14 ноября, а новых задержек уже не будет.