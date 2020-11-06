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SpaceX успешно запустила спутник GPS III для космических сил США
09:55 06.11.2020 |
SpaceX запустила GPS III для космических сил США. Это уже второй спутник последнего поколения GPS, запущенный для вооружённых сил США в этом году. Первый был доставлен на орбиту в июне и стал третьим по счету GPS III, запущенным силами SpaceX. Такие спутники предоставляют США улучшенные возможности GPS-навигации, в том числе в продвинутую технологию защиты от глушения.
SpaceX использовала совершенно новую первую ступень Falcon 9 для этого запуска и успешно вернула этот ускоритель, используя управляемую посадку на свою беспилотную баржу в Атлантическом океане. Компания также подтвердила, что полезная нагрузка выведена штатно и затем долетела к точке развёртывания, где космический корабль GPS был выведен на окончательную орбиту.
Эта миссия стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде и стала второй попыткой доставить эту полезную нагрузку после того, как в сентябре запуск был отменён из-за раннего запуска двух двигателей, что вызвало автоматическое отключение за две секунды до взлёта. SpaceX исследовала проблему и обнаружила, что это произошло из-за попадания в процессе производства лакировочного материала, используемого для защиты компонентов двигателя, в топливопроводы.
SpaceX из-за этого также отложила запуск пилотируемой миссии Crew-1 для NASA, так что сегодняшний запуск должен стать ещё одним подтверждением, что исторический полет действующего экипажа МКС, состоящего из трёх американских космонавтов и одного японского, состоится, как и планировалось, 14 ноября, а новых задержек уже не будет.
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