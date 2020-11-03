MINI представила «раллийную» версию обновленного Countryman

Компания MINI показала внедорожную модификацию одной из своих самых популярных моделей - обновленного Countryman. Доработанная новинка, вобравшая в себя «раллийные технологии», создана совместно с пятикратным победителем «Дакара», командой X-Raid.





MINI Countryman Powered by X-raid получил доработанную подвеску и увеличенный до 195 миллиметров дорожный просвет (+40 миллиметров). Кроме того, в модернизированном шасси инженеры применили раллийные технологии, благодаря которым миниатюрный кроссовер может лучше адаптировать работу подвески под любой тип местности.

Благодаря доработкам у «внедорожного» Countryman значительно увеличились глубина преодолеваемого брода и угол въезда по сравнению со стандартным кроссовером.

Bernhard Filser / BMW Group

Кроме того, раллийную версию обули в специальные колесные диски, которые обеспечивают защиту шин от повреждений, а также позволяют улучшить управляемость автомобиля на сложной местности.

Bernhard Filser / BMW Group

Визуально, раллийная модификация MINI отличается наклейками на дверях и капоте, а также алюминиевыми рейлингами на крыше. Никаких подробностей о силовой установке или трансмиссии пока неизвестно. На фотографиях представлена спецверсия, созданная на базе Cooper S Countryman.

Bernhard Filser / BMW Group

Под капотом стандартной модели размещают двухлитровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, отдача которого составляет 192 лошадиные силы (280 Нм). Кроме того, раллийная модификация может быть дополнена системой полного привода, что еще больше повысить внедорожные возможности новинки.