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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Disney разработала робота, который способен воспроизводить человеческий взгляд

 

Хотя роботов научили имитировать движения людей, для реалистичности всё же не хватает одного - человеческого взгляда. Несмотря на то, что роботам устанавливают искусственные глаза, их взгляд, выглядят безжизненным. Вместе с тем иногда глаза могут быть очень выразительными, и вы можете определить, что человек чувствует, по его взгляду. Этот недостаток решила устранить студия Disney, создав робота, чей взгляд выглядит довольно реалистично.


Разработали нового работа исследователи подразделения Walt Disney Imagineering, специалисты по робототехнике Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне и учёные Калифорнийского технологического института. Новый робот может имитировать мимику человека, в частности мигание глаз и лёгкие движения головы.

Скрытый в области груди датчик предупреждает робота, когда нужно повернуться лицом к человеку, стоящему перед ним. Его глаза после прямого зрительного контакта начинают воспроизводить саккады - характерные для человека непроизвольные быстрые движения глаз в определённом ритме. Робот также слегка перемещается вверх и вниз, имитируя дыхание.

По всей видимости, Disney вскоре сможет использовать эту технологию для аниматронных персонажей в своих тематических парках. Известно, что исследовательское подразделение компании уже довольно продолжительное время работает над созданием более реалистичных роботов. В 2018 году компания представила робота Stickman, способного делать сальто назад в воздухе, который примерно соответствует росту «человека-каскадера с поднятыми над головой руками».

Специалистам Disney осталось только добавить новому роботу что-то похожее на кожу. Иначе он в нынешнем виде лишь напугает гостей Диснейленда.
По материалам: 3DNews
 

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