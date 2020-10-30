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Умный велосипедный шлем Faro гремит на Kickstarter
17:52 30.10.2020 |
Частой причиной аварий с участием велосипедистов является отсутствие связи между ними и другими участниками дорожного движения. На площадке Kickstarter с большим успехом идёт сбор средств на выпуск умного шлема Faro от стартапа Unit 1. Уже собрано более 300 000 долларов.
На задней части Faro установлено 40 светодиодов, которые можно использовать для отправки различных сигналов. Пользователь может выбирать из мигающих режимов, дневного и ночного режима, цветовых комбинаций. Пользователь может также сигнализировать другим водителям, если они собираются повернуть или остановиться, с помощью пульта дистанционного управления, который можно закрепить на руле.
Светодиоды спрятаны под тканевой частью, которая соответствует степени защиты IPX6. Faro был разработан при участии шведской компании MIPS, которая является специалистом по изготовлению безопасных шлемов. Магнитная застёжка позволяет быстро надеть и снять шлем, а конструкция имеет вентиляционные отверстия.
Предусмотрена функция обнаружения падения, которая будет отправлять сообщение по заданному номеру, если велосипедист не реагирует после сильного падения. Шлем оснащен аккумулятором ёмкостью 1850 мА•ч, который может работать до 10 часов в зависимости от активных функций.
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