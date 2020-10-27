Facebook запустила бесплатный игровой сервис

На рынке облачных игр появился новый игрок - Facebook. Команда соцсети представила сервис Facebook Gaming.

Что интересно, он не позиционируется как конкурент Stadia (Google), xCloud (Microsoft), Luna (Amazon) или GeForce Now (NVIDIA). По крайней мере, не сразу.

Вместо предложения консольных и компьютерных игр, Facebook позволяет играть через облако в небольшие условно бесплатные игры, такие как Asphalt 9: Legends, PGA TOUR Golf Shootout, Solitaire: Arthur's Tale и Mobile Legends: Adventure.

Со временем планируется расширить ассортимент доступных игр. Например, в ближайшие недели появится Red Bull's Dirt Bike Unchained.

Эти игры можно найти в секции Gaming на Facebook. Разработчики подчёркивают, что сервис остаётся частью соцсети Facebook и не является самостоятельным. Благодаря этому, он полностью бесплатен. Конечно, пока вы не захотите потратить деньги в самих играх.

Игры доступны для устройств Android и через веб-версию Facebook.