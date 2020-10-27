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Google удалила три детских приложения Android более чем с 20 млн загрузок
17:36 27.10.2020 |
Компания Google удалила три популярных детских приложения для Android из онлайн-магазина Google Play, которые ставили безопасность данных юных пользователей под угрозу.
Речь идёт о Princess Salon, Number Coloring и Cats & Cosplay. Суммарное количество загрузок этих приложений превышало 20 млн. Они были удалены из Google Play, после того жалобы организации IDAC (International Digital Accountability Council) на нарушение приложениями политики Google в отношении сбора данных.
Впрочем, «проштрафились» не сами приложения, а использующиеся в их основе версии движков Unity, Appodeal и Umeng, которые, предположительно, собирают такие данные, как Android ID и Android Advertising ID (AAID). Это может нарушать правила Google в отношении защиты приватности и отслеживания пользователей, что является большой проблемой в приложениях, ориентированных на аудиторию младше 10 лет.
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