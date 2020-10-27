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Сквозное шифрование теперь доступно всем пользователям Zoom
13:55 27.10.2020 |
Сервис видеоконференцсвязи Zoom начал выпуск обновления, предлагающего поддержку сквозного шифрования E2E (end-to-end encryption) как для платных пользователей, так и для тех, кто пользуется сервисом бесплатно. Активировать функцию с сегодняшнего дня можно в последней версии десктопной версии клиента Zoom, Android-приложении, а также в Zoom Rooms. Свежая версия для iOS появится позже, как только её одобрит AppStore.
Для активации защиты необходимо зайти в настройки и выбрать метод шифрования конференции E2E. Настройка доступна только верифицированным пользователям с подтверждённым номером телефона. Всем участникам видеоконференции также будет необходимо установить соответствующие настройки в своих клиентах.
О том, что шифрование E2E включено, клиент сообщит иконкой зелёного щита в левом верхнем углу экрана звонка. Участники видеоконференции также могут подтвердить шифрование с помощью специального кода, который можно сверить с создателем комнаты для видеоконференции.
Функция сквозного шифрования Zoom в настоящий момент доступна в статуте технической предварительной версии, поэтому сервис в течение следующих 30 дней будет активно собирать пользовательские отзывы. Развёртывание сквозного шифрования планируется в четыре стадии. На первом этапе тестирования некоторые функции, такие как запись с сохранение в облачное пространство, транскрипция в режиме онлайн, индивидуальные чаты, реакции, а также другие инструменты, будут недоступны для звонков с активированной функцией шифрования.
После того, как на платформу обрушилась волна критики из-за отсутствия какой-либо серьёзной защиты видеочатов, в мае этого года Zoom купила компанию Keybase для разработки функции шифрования E2E. Как указывается ресурс Engadget, изначально Zoom планировала сделать E2E-шифрование доступным только платным пользователям платформы, но затем решила сделать функцию бесплатной для всех.
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