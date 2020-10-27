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Новым хозяином Opera станет китайская Kunlun Tech
11:57 27.10.2020 |
Как сообщают китайские источники, компания Beijing Kunlun Tech, зарегистрированная в Шэньчжэне, собирается за наличные деньги в размере $80,145 млн приобрести 8,47 % акций компании Opera Limited и стать контролирующим акционером компании. Транзакцию осуществит дочерняя компания Kunlun Tech - Hong Kong Kunlun, куда и вольётся бизнес-деятельность Opera Limited.
Переход к китайцам для Opera и её продуктов начался в 2016 году. Тогда китайский консорциум во главе с Kunlun Tech не смог приобрести все активы компании. Сделка в размере $1,2 млрд была заблокирована американским регулятором. Китайцам досталась лишь часть компании за $600 млн, но в эту часть вошли права на бренд и браузерный бизнес Opera для мобильных устройств и ПК (реклама и трафик).
Сегодня Kunlun Tech собирается увеличить свою долю в Opera Limited и включить отчётность компании в свою, для чего будут докуплены акции в объёме, необходимом для получения контрольного пакета. Если сделка будет одобрена, а теперь её будет рассматривать в основном китайский регулятор, компании Kunlun Tech будет принадлежать уже 53,88 % Opera Limited (Opera Software). Добавим, акции Opera Limited размещены на бирже Nasdaq в США (OPRA), а сама компания зарегистрирована на Каймановых островах.
Что касается будущего хозяина Opera компании Kunlun Tech, то она основана в 2011 году и сейчас активно занимается онлайн-играми. В первом квартале этого года из-за COVID-19 выручка компании от игр значительно выросла. При этом чистая прибыль достигла $508 млн, что на 33,95 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В середине октября компания Kunlun Tech объявила, что её чистая прибыль за первые три квартала увеличилась на 320,94-363,25 % в годовом исчислении или до 3,98-4,38 млрд юаней ($594-654 млн).
Согласно годовому отчёту Opera, её операционная прибыль за 2019 год достигла $208 млн. Операционная прибыль Kunlun Tech за 2019 год составила $3,688 млрд. Около $86 млн Opera Limited получила от поисковых запросов (41,3 %), а около $69 млн или 33,1 % - от рекламной деятельности. В сочетании с интернет-платформами Kunlun Tech деятельность Opera Limited обещает увеличить прибыльность. Но уже хорошо даже то, что альтернативные браузеры остаются и чувствуют себя неплохо.
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