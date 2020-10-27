В видеоконференциях Skype теперь может участвовать до 100 человек

Несмотря на то, что сервис для видеоконференций Skype уже не может похвастаться былой популярностью, Microsoft продолжает выпускать для приложения регулярные обновления. Вследствие перехода многих пользователей на удалённую работу и роста популярности видеоконференцсвязи, Microsoft реализовала в Skype возможность участия в конференциях до 100 пользователей.

Новая возможность появилась в Skype 8.66, которая в данный момент доступна только в виде предварительной сборки. До этого момента приложение позволяло создавать групповые видеочаты максимум для 50 участников. Тем не менее, другой коммуникационный сервис Microsoft Teams уже некоторое время поддерживает конференции на 300 человек. По сути, расширения числа пользователей, которые могут участвовать в видеочате одновременно, стало единственным серьёзным дополнением в этом выпуске Skype. Помимо этого производитель обещает, что приложение будет более стабильно функционировать на Android-устройствах.

Участники программы предварительной оценки Skype получат доступ к свежему обновлению в ближайшие пару дней. Всем остальным пользователям придётся немного подождать. Когда именно поддержка до 100 участников видеоконференций появится в стабильной версии Skype пока что не уточняется, но судя по всему ждать осталось не долго.