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Илон Маск назвал следующий «убийственный продукт» Tesla
13:56 26.10.2020 |
Генеральный директор компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) уверен, что следующим «убийственным продуктом» или «продуктом-убийцей» (так принято называть товар, который не оставляет шансов конкурентам в своей категории) компании Tesla является солнечная батарея в виде крыши - Solar Roof. По словам Маска, это станет «очевидным» в следующем году.
«Когда вы смотрите на окрестности в будущем, через десять лет, чего вы хотите? Какие продукты сделают вашу жизнь лучше? Какое будущее вы хотите? Я думаю, что будущее, в котором у нас будут красивые крыши, генерирующие энергию, которые будут прочными и эластичными и во всех отношениях лучшими, чем обычная крыша, и наполненными энергией, - это то будущее, которого мы хотим. Solar Roof - продукт-убийца. Это станет очевидным в следующем году», - приводит источник слова Маска.
«Общее количество развертываний солнечных батарей более чем удвоилось в третьем квартале до 57 МВт по сравнению с предыдущим кварталом, при этом количество развертываний Solar Roof увеличилось почти в три раза», - такими данными располагает глава Tesla.
Источник обнаружил, что Tesla ускоренно набирает сотрудников, чтобы расширить возможности по установке солнечных батарей в виде кровли. Об этом свидетельствует появление большого количества объявлений Tesla о вакансиях кровельщиков в США.
Также источник напоминает, что недавно производитель изменил типы подложки, используемые для солнечной черепицы, и снизила цены.
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