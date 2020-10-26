Илон Маск назвал следующий «убийственный продукт» Tesla

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) уверен, что следующим «убийственным продуктом» или «продуктом-убийцей» (так принято называть товар, который не оставляет шансов конкурентам в своей категории) компании Tesla является солнечная батарея в виде крыши - Solar Roof. По словам Маска, это станет «очевидным» в следующем году.

«Когда вы смотрите на окрестности в будущем, через десять лет, чего вы хотите? Какие продукты сделают вашу жизнь лучше? Какое будущее вы хотите? Я думаю, что будущее, в котором у нас будут красивые крыши, генерирующие энергию, которые будут прочными и эластичными и во всех отношениях лучшими, чем обычная крыша, и наполненными энергией, - это то будущее, которого мы хотим. Solar Roof - продукт-убийца. Это станет очевидным в следующем году», - приводит источник слова Маска.

«Общее количество развертываний солнечных батарей более чем удвоилось в третьем квартале до 57 МВт по сравнению с предыдущим кварталом, при этом количество развертываний Solar Roof увеличилось почти в три раза», - такими данными располагает глава Tesla.

Источник обнаружил, что Tesla ускоренно набирает сотрудников, чтобы расширить возможности по установке солнечных батарей в виде кровли. Об этом свидетельствует появление большого количества объявлений Tesla о вакансиях кровельщиков в США.

Также источник напоминает, что недавно производитель изменил типы подложки, используемые для солнечной черепицы, и снизила цены.