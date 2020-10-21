Аналитики рассказали о грядущих IT-тенденциях 2021 года

Специалисты из исследовательской и консалтинговой компании Gartner рассказали об основных стратегических технологических тенденциях, которые организациям необходимо изучить в 2021 году.

По словам экспертов, потребность в операционной отказоустойчивости корпоративных функций никогда не была такой острой. IT-директора стремятся адаптироваться к меняющимся условиям, чтобы сформировать будущий бизнес. Это требует организационной пластичности для динамичного формирования и реформирования.

Основными стратегическими технологическими тенденциями на 2021 год являются:

Интернет поведения (Internet of Behaviors, IoB).

IoB объединяет существующие технологии, которые ориентированы непосредственно на человека, например, распознавание лиц, отслеживание местоположения и крупные массивы данных, связывая собранную информацию с поведенческими событиями, такими как покупки за наличные или использование устройства.

Общий опыт

Gartner представила стратегию, объединяющую множественный опыт с дисциплинами взаимодействия с клиентами, сотрудниками и пользователями. Организациям нужна стратегия общего опыта, поскольку взаимодействие становится более мобильным, виртуальным и распределенным, в основном из-за COVID-19.

Вычисления, повышающие конфиденциальность

По мере развития глобального законодательства о защите данных IT-директора сталкиваются с большими рисками конфиденциальности и несоблюдения требований, чем когда-либо прежде. В отличие от обычных мер безопасности, связанных с хранением данных, вычисления, повышающие конфиденциальность, защищают собранную информацию, сохраняя при этом секретность и конфиденциальность. По оценкам экспертов, к 2025 году половина крупных организаций внедрит вычисления, повышающие конфиденциальность, для обработки данных в ненадежных средах и в сценариях использования многосторонней аналитики данных.

Распределенное облако

Распределенное облако - распределение общедоступных облачных сервисов по разным физическим точкам, в то время как эксплуатация, управление и развитие сервисов остаются ответственностью поставщика общедоступного облака. Оно обеспечивает гибкую среду для организационных сценариев с низкой задержкой, потребностями в сокращении затрат на данные и требованиями к размещению данных. К 2025 году большинство платформ облачных сервисов будут предоставлять по крайней мере некоторые распределенные облачные сервисы, которые будут выполняться по мере необходимости.

Операции повсюду

Данная операционная модель IT разработана для поддержки клиентов в любом месте, размещения сотрудников в любых регионах и управления развертыванием бизнес-услуг в распределенных инфраструктурах. Модель также обеспечивает уникальные дополнительные возможности в пяти основных областях: сотрудничество и продуктивность, безопасный удаленный доступ, облачная и периферийная инфраструктура, количественная оценка цифрового взаимодействия и автоматизация для поддержки удаленного доступа. К концу 2023 года 40% организаций будут применять данную модель для предоставления оптимизированного и объединенного виртуального и физического взаимодействия с клиентами и сотрудниками.

Сеть кибербезопасности

Сеть кибербезопасности позволяет любому пользователю получить безопасный доступ к цифровому активу, независимо от размещения. К 2025 году сеть кибербезопасности будет поддерживать более половины запросов на управление цифровым доступом.

«Умный» составной бизнес

«Умный» составной бизнес радикально меняет процесс принятия решений благодаря доступу к более качественной информации и более оперативному реагированию на нее. Данная тенденция откроет путь для новых элементов цифрового бизнеса, бизнес-моделей, автономных операций, продуктов, услуг и каналов.

ИИ-инженерия

По результатам исследования Gartner, только 53% проектов проходят путь от прототипов искусственного интеллекта до производства. IT-директорам и руководителям трудно масштабировать ИИ-проекты, потому что им не хватает инструментов для создания и управления конвейером производственного уровня.

ИИ-инженерия опирается на три основных столпа: DataOps, ModelOps и DevOps. Надежная стратегия разработки ИИ будет способствовать повышению производительности, масштабируемости, интерпретируемости и надежности моделей ИИ, обеспечивая при этом полную отдачу от инвестиций.

Гиперавтоматизация

Управляемая бизнесом гиперавтоматизация представляет собой дисциплинированный подход, который организации используют для быстрого выявления, проверки и автоматизации как можно большего количества утвержденных бизнес- и IT-процессов.

«Гиперавтоматизация сейчас неизбежна и необратима. Все, что можно и нужно автоматизировать, будет автоматизировано», - сообщили эксперты.