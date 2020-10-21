Аналитики рассказали о грядущих IT-тенденциях 2021 года

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Аналитики рассказали о грядущих IT-тенденциях 2021 года

 

Специалисты из исследовательской и консалтинговой компании Gartner рассказали об основных стратегических технологических тенденциях, которые организациям необходимо изучить в 2021 году.

По словам экспертов, потребность в операционной отказоустойчивости корпоративных функций никогда не была такой острой. IT-директора стремятся адаптироваться к меняющимся условиям, чтобы сформировать будущий бизнес. Это требует организационной пластичности для динамичного формирования и реформирования.

Основными стратегическими технологическими тенденциями на 2021 год являются:

Интернет поведения (Internet of Behaviors, IoB).

IoB объединяет существующие технологии, которые ориентированы непосредственно на человека, например, распознавание лиц, отслеживание местоположения и крупные массивы данных, связывая собранную информацию с поведенческими событиями, такими как покупки за наличные или использование устройства.

Общий опыт

Gartner представила стратегию, объединяющую множественный опыт с дисциплинами взаимодействия с клиентами, сотрудниками и пользователями. Организациям нужна стратегия общего опыта, поскольку взаимодействие становится более мобильным, виртуальным и распределенным, в основном из-за COVID-19.

Вычисления, повышающие конфиденциальность

По мере развития глобального законодательства о защите данных IT-директора сталкиваются с большими рисками конфиденциальности и несоблюдения требований, чем когда-либо прежде. В отличие от обычных мер безопасности, связанных с хранением данных, вычисления, повышающие конфиденциальность, защищают собранную информацию, сохраняя при этом секретность и конфиденциальность. По оценкам экспертов, к 2025 году половина крупных организаций внедрит вычисления, повышающие конфиденциальность, для обработки данных в ненадежных средах и в сценариях использования многосторонней аналитики данных.

Распределенное облако

Распределенное облако - распределение общедоступных облачных сервисов по разным физическим точкам, в то время как эксплуатация, управление и развитие сервисов остаются ответственностью поставщика общедоступного облака. Оно обеспечивает гибкую среду для организационных сценариев с низкой задержкой, потребностями в сокращении затрат на данные и требованиями к размещению данных. К 2025 году большинство платформ облачных сервисов будут предоставлять по крайней мере некоторые распределенные облачные сервисы, которые будут выполняться по мере необходимости.

Операции повсюду

Данная операционная модель IT разработана для поддержки клиентов в любом месте, размещения сотрудников в любых регионах и управления развертыванием бизнес-услуг в распределенных инфраструктурах. Модель также обеспечивает уникальные дополнительные возможности в пяти основных областях: сотрудничество и продуктивность, безопасный удаленный доступ, облачная и периферийная инфраструктура, количественная оценка цифрового взаимодействия и автоматизация для поддержки удаленного доступа. К концу 2023 года 40% организаций будут применять данную модель для предоставления оптимизированного и объединенного виртуального и физического взаимодействия с клиентами и сотрудниками.

Сеть кибербезопасности

Сеть кибербезопасности позволяет любому пользователю получить безопасный доступ к цифровому активу, независимо от размещения. К 2025 году сеть кибербезопасности будет поддерживать более половины запросов на управление цифровым доступом.

«Умный» составной бизнес

«Умный» составной бизнес радикально меняет процесс принятия решений благодаря доступу к более качественной информации и более оперативному реагированию на нее. Данная тенденция откроет путь для новых элементов цифрового бизнеса, бизнес-моделей, автономных операций, продуктов, услуг и каналов.

ИИ-инженерия

По результатам исследования Gartner, только 53% проектов проходят путь от прототипов искусственного интеллекта до производства. IT-директорам и руководителям трудно масштабировать ИИ-проекты, потому что им не хватает инструментов для создания и управления конвейером производственного уровня.

ИИ-инженерия опирается на три основных столпа: DataOps, ModelOps и DevOps. Надежная стратегия разработки ИИ будет способствовать повышению производительности, масштабируемости, интерпретируемости и надежности моделей ИИ, обеспечивая при этом полную отдачу от инвестиций.

Гиперавтоматизация

Управляемая бизнесом гиперавтоматизация представляет собой дисциплинированный подход, который организации используют для быстрого выявления, проверки и автоматизации как можно большего количества утвержденных бизнес- и IT-процессов.

«Гиперавтоматизация сейчас неизбежна и необратима. Все, что можно и нужно автоматизировать, будет автоматизировано», - сообщили эксперты.
По материалам: Securitylab
 

ПО РУБРИКАМ

23:36 Банкиры ожидают сохранения учетной ставки НБУ на уровне 6% до конца года

18:10 Депозитные ставки для физлиц 21.10.20

17:40 PayPal разрешила покупать и продавать криптовалюту, а с 2021 года — делать покупки с её помощью

17:06 Сергей Фурса: Смотрите, вы не хотели от нас, чтобы мы увольняли Рожкову. Так мы и не уволили. Ха-ха-ха

13:24 Доллар 21 октября дешевеет к евро до минимума за месяц

12:41 Рожкову лишили основных полномочий

12:37 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 21.10.20

12:29 Справочный курс гривны 21 октября повышен на 8,33 коп до 28,2866 грн/$1

12:10 Азиатские биржи 21 октября закрылись в основном в плюсе на оптимизме из США

10:49 Остаток средств на корсчетах банков 21.10.20

10:46 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 20.10.2020

09:50 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 20.10.20

09:16 Суды не стали рассматривать иск Фонда гарантирования к экс-руководству «Дельта Банка» на 20 миллиардов

08:42 Золото дорожает 21 октября на фоне ослабления доллара

08:12 Фондовые индексы США выросли 20 октября на фоне ожидания программы госпомощи

• дальше…

12:54 В ЕС одобрили новую сельхозполитику со средствами для защиты окружающей среды

11:42 Человек Бакиева с уголовным прошлым? Кто он - новый и.о. президента Киргизии

09:09 Швеция запретила оборудование китайских Huawei и ZTE для сети 5G

20.10 США заявили о готовности к немедленным переговорам с РФ по соглашению о ядерном оружии

20.10 «Золотые паспорта»: Еврокомиссия запустила процедуру нарушений против Кипра и Мальты

20.10 Французская Total впервые поставила партию СПГ с нулевым выбросом углерода

20.10 Китайские богачи смогли рекордно заработать на пандемии

20.10 США расширяют санкции в отношении судов, работающих в рамках проекта "Северный поток 2" - Госдеп

20.10 Хакеры из РФ имитировали коллег из КНДР, выдавали себя за журналистов - газета

20.10 В Китае запретили игры, социальные сети и онлайн-сервисы, которые вызывают зависимость у детей

20.10 Премьер Киргизии Жапаров оправдан по делу о попытке захвата власти в 2012 году

20.10 США и Польша заключили соглашение в сфере ядерной энергетики

20.10 Швейцария внедрит правовую основу для регулирования блокчейна в 2021 году

20.10 Трампу и Байдену не позволят перебивать друг друга во время теледебатов

20.10 Financial Times: Десятилетию подъема глобальной миграции настал конец

• дальше…

19.10 Украина в воскресенье перейдет на «зимнее время»

16.10 Система здравоохранения сможет выдержать до 10 тыс. заболевших COVID-19 в сутки – Ляшко

16.10 Погрешность в более 5 млн га: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли в государственной собственности

15.10 Индекс паспортов: Украинский паспорт занимает 41-е место

13.10 Кабмин ввел ряд карантинных ограничений

13.10 Кабмин обновил критерии адаптивного карантина

13.10 Завершение реформы децентрализации: Зеленский подписал закон об изменениях в Бюджетный кодекс

12.10 Минобразования официально рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение

12.10 Кличко анонсировал начало «длительного» закрытия крупнейшего мусорного полигона Украины

12.10 Степанов о привлечении частных лабораторий к проведению тестирования на Covid-19: будем отвозить им образцы

08.10 55% украинцев не знают, по какой системе пройдут местные выборы

08.10 В Украине появилась первая социальная сеть скидок

06.10 В Украине обновили приложение «Дія»: запустили цифровое свидетельство о рождении ребенка

05.10 Кличко рассказал о планах по ремонту дорог в Киеве на следующий год

01.10 Кабмин расширил перечень судоходных рек Украины

• дальше…

17:48 Донбасские этапы Кравчука: Имитация деятельности или подготовка к капитуляции

17:30 Зеленский подписал закон о разведке, необходимый для движения Украины в НАТО

17:06 Сергей Фурса: Смотрите, вы не хотели от нас, чтобы мы увольняли Рожкову. Так мы и не уволили. Ха-ха-ха

12:41 Рожкову лишили основных полномочий

08:49 «Фокин в рясе». Для чего Зеленскому понадобились религиозные деятели в ТКГ

20.10 Боголюбов подал новые иски против Минфина и НБУ в деле Приватбанка

20.10 Послание Зеленского: Путина нет, Порошенко во всем виноват, а я цаца

20.10 В Раде собираются уволить министра экономики Петрашко

20.10 Facebook заблокировал аккаунт депутата Андрея Деркача

20.10 Ахметов, анонимные миллионеры или «все это - волонтеры»: Кто заплатит за «опрос» Зеленского

19.10 ЕС призвал Раду гарантировать финансирование Суспільного

19.10 «Сын полицая». Как можно называть Медведчука после запрета книги о деле Стуса

19.10 Кабмин создал комитет по вопросам безопасности, энергетики и инфраструктуры во главе с Уруским

19.10 Рада рассмотрит проект госбюджета-2021 в начале ноября – Разумков

19.10 Без свободной торговли, но с контрактами в оборонке: о чем договорился Зеленский в Стамбуле

• дальше…

16:34 Аналитики рассказали о грядущих IT-тенденциях 2021 года

13:09 Гиперкар SSC Tuatara установил новый рекорд скорости — 508,73 км/ч

12:05 iPhone 12 и iPhone 12 Pro всухую проиграли Android-смартфонам по времени работы в сетях 5G

11:49 Hyundai и Kia заплатят почти три миллиарда долларов за дефектные моторы

10:00 Первые очки Apple с микродисплеями Sony уже в 2021 году

09:38 Tesla китайской сборки начнут продавать в Европе

09:30 В Германии начался процесс против организаторов «кибербункера»

09:09 Швеция запретила оборудование китайских Huawei и ZTE для сети 5G

20.10 Microsoft со SpaceX создадут облачную сеть на основе космических спутников

20.10 Apple запустила Music TV

20.10 iPhone и Android научились воспроизводить игры с Xbox. Вышла стабильная версия приложения Xbox

20.10 Хакеры из РФ имитировали коллег из КНДР, выдавали себя за журналистов - газета

20.10 Samsung придумала, как сделать QLED-экраны ярче и надёжнее

20.10 LG выпустила первый в мире телевизор-рулон: Signature OLED R стоит $87 000

20.10 Intel продает за 9 млрд долларов подразделение по производству флэш-памяти

• дальше…

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно