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LG выпустила первый в мире телевизор-рулон: Signature OLED R стоит $87 000
11:29 20.10.2020 |
Компания LG Electronics (LG) сегодня, 20 октября 2020 года, открыла новую главу в эволюции смарт-телевизоров: на коммерческий рынок вышла первая в мире скручивающаяся ТВ-панель - устройство под названием Signature OLED R.
В основу телевизора положена матрица на органических светодиодах. Благодаря своей гибкости дисплей может скручиваться в рулон и полностью прятаться внутри базы, выполненной в виде прямоугольного параллелепипеда.
Экран имеет размер 65 дюймов по диагонали. Разрешение составляет 3840 × 2160 пикселей, что соответствует формату 4К. Инновационное устройство обладает высокой частотой обновления - 120 Гц.
Предусмотрены три режима использования Signature OLED R - Full View, Line View и Zero View. В первом случае пользователи получают полноценный телевизор для просмотра видеоматериалов. В состоянии Line View экран выдвигается на небольшую высоту, демонстрируя полезную информацию. Наконец, в режиме Zero View новинку можно применять в качестве звуковой панели мощностью 100 Вт.
Телевизор позволяет общаться с интеллектуальным голосовым ассистентом. Есть контроллеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0.
Что касается цены, то стоит Signature OLED R очень дорого - 87 000 долларов США.
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