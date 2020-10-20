LG выпустила первый в мире телевизор-рулон: Signature OLED R стоит $87 000

Компания LG Electronics (LG) сегодня, 20 октября 2020 года, открыла новую главу в эволюции смарт-телевизоров: на коммерческий рынок вышла первая в мире скручивающаяся ТВ-панель - устройство под названием Signature OLED R.





В основу телевизора положена матрица на органических светодиодах. Благодаря своей гибкости дисплей может скручиваться в рулон и полностью прятаться внутри базы, выполненной в виде прямоугольного параллелепипеда.

Экран имеет размер 65 дюймов по диагонали. Разрешение составляет 3840 × 2160 пикселей, что соответствует формату 4К. Инновационное устройство обладает высокой частотой обновления - 120 Гц.

Предусмотрены три режима использования Signature OLED R - Full View, Line View и Zero View. В первом случае пользователи получают полноценный телевизор для просмотра видеоматериалов. В состоянии Line View экран выдвигается на небольшую высоту, демонстрируя полезную информацию. Наконец, в режиме Zero View новинку можно применять в качестве звуковой панели мощностью 100 Вт.

Телевизор позволяет общаться с интеллектуальным голосовым ассистентом. Есть контроллеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0.

Что касается цены, то стоит Signature OLED R очень дорого - 87 000 долларов США.