Intel продает за 9 млрд долларов подразделение по производству флэш-памяти

Intel заключила сделку с южнокорейской компанией SK Hynix о продаже своего бизнеса по производству флэш-памяти NAND, причём сумма сделки составила около 9 миллиардов долларов. Компания Intel решила выйти из бизнеса, поскольку цены на флэш-память снижаются.

Согласно условиям сделки, SK Hynix планирует купить большую часть бизнеса Intel, который также включает производство памяти в Даляне, Китай. Однако Intel сохранит линейку продуктов памяти Optane, разработанную в сотрудничестве с Micron Technology.

Сделка ожидает одобрения правительства, и обе компании ожидают её закрытия к концу следующего года. В своем заявлении генеральный директор Intel Боб Свон (Bob Swan) сказал: «Для Intel эта сделка позволит нам ещё больше расставить приоритеты в наших инвестициях в дифференцированные технологии, где мы сможем обеспечить привлекательную прибыль для наших акционеров».

Благодаря этому приобретению южнокорейская компания SK Hynix станет одним из крупнейших производителей памяти NAND в мире. Ранее SK Hynix и Intel имели совокупную долю рынка в 20% во втором квартале 2020 года, а на Samsung приходилось 30% рынка.

Intel заявила, что компания планирует инвестировать выручку от сделки в укрепление своего присутствия в таких быстрорастущих областях, как искусственный интеллект и сети 5G.