Facebook создала ИИ, который сможет переводить тексты между 100 языками напрямую

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Facebook создала ИИ, который сможет переводить тексты между 100 языками напрямую

 

Facebook анонсировал новый искусственный интеллект, который сможет совершать прямые парные переводы более чем между 100 языками. Об этом Engadget рассказала научный сотрудник Facebook AI Анджела Фан (Angela Fan). Это означает, что система сможет переводить тексты без применения английского языка в качестве промежуточного.

Большинство переводчиков сначала переводят тексты с источника на английский, а затем на другой иностранный язык. Из-за этого процесс получается сложным и теряется точность некоторых элементов текста. По словам Фан, новый ИИ сможет производить двунаправленные переводы (например с французского на китайский и наоборот) без использования английского. По оценке BLEU (алгоритм оценки качестве переведённого текста) качество перевода на 10 баллов выше, чем с использованием англо-ориентированной модели.

Чтобы создать новый ИИ, команда Facebook использовала сервис CommonCrawl для сбора текстовых примеров по всей Сети. После этого разработчики проанализировали весь материал при помощи системы FastText, которую компания создала несколько лет назад. В итоге удалось сформировать базу данных из 7,5 миллиардов предложений, которые система использует для перевода.

С каким числом языков сможет в будущем работать система, пока неясно. По словам Фан, всё зависит от ресурсов, которые окажутся в распоряжении системы. У основных языков, таких как индийский, китайский или немецкий, много материала, потому что на них публикуется множество текстов в Сети. Гораздо больше проблем с языками на подобии Зулу, которые не так распространены.

Компания предоставит международному исследовательскому сообществу набор данных и моделей работы в виде открытого исходного кода. Когда систему внедрят в повседневную работу соцсети, пока неясно.
По материалам: 3DNews
 

ПО РУБРИКАМ

19.10 Верховный суд передал дело о вкладах Суркисов в ПриватБанке в Печерский райсуд

19.10 НБУ составил рейтинг прибыльности банков

19.10 Депозитные ставки для физлиц 19.10.20

19.10 Евро дорожает к доллару на улучшении аппетита к риску

19.10 Справочный курс гривны 16 октября понижен на 3,49 коп до 28,365 грн/$1

19.10 Азиатские биржи 19 октября закрылись в плюсе в надежде на поддержку экономики США

19.10 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 19.10.2020

19.10 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 19.10.20

19.10 Остаток средств на корсчетах банков 19.10.20

19.10 Рынок «первички» после местных выборов. Инвесторов ждет неприятный сюрприз

19.10 Доллар 19 октября дорожает к мировым валютам

19.10 Цена на золото слабо меняется 19 октября

19.10 Глава НБУ: Укргазбанк является ближайшим среди госбанков к частичной приватизации

19.10 Рынок акций США 16 октября прервал падение

16.10 Бизнес сохраняет ожидания по росту инфляции и девальвации гривни – опрос НБУ

• дальше…

19.10 НАТО создаст космический центр в Германии

19.10 Еврокомиссия представила проект режима санкций за нарушения прав человека

19.10 Фермеры просят Европарламент запретить «вегетарианский бургер» и «веганскую колбасу»

19.10 Агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Великобритании

19.10 Израиль и Бахрейн официально установили дипломатические отношения

19.10 Иран заявил об окончании действия оружейного эмбарго ООН

19.10 Словакия бесплатно протестирует все население страны на коронавирус

19.10 Bloomberg: Лондон может изменить спорный законопроект о внутреннем рынке ради соглашения с ЕС

19.10 Европа признала самолеты Boeing Max безопасными

19.10 Андорра стала 190-м членом МВФ

19.10 Австрия упростила доступ на рынок труда специалистам из-за пределов ЕС

16.10 Конфликт в Нагорном Карабахе: при чем здесь Иран?

15.10 Президент Киргизии Жээнбеков объявил об уходе в отставку

15.10 Война в Карабахе показала падение влияния России на Кавказе

15.10 Россия ослабила эмбарго на поставку масел и битумов в Украину

• дальше…

19.10 Украина в воскресенье перейдет на «зимнее время»

16.10 Система здравоохранения сможет выдержать до 10 тыс. заболевших COVID-19 в сутки – Ляшко

16.10 Погрешность в более 5 млн га: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли в государственной собственности

15.10 Индекс паспортов: Украинский паспорт занимает 41-е место

13.10 Кабмин ввел ряд карантинных ограничений

13.10 Кабмин обновил критерии адаптивного карантина

13.10 Завершение реформы децентрализации: Зеленский подписал закон об изменениях в Бюджетный кодекс

12.10 Минобразования официально рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение

12.10 Кличко анонсировал начало «длительного» закрытия крупнейшего мусорного полигона Украины

12.10 Степанов о привлечении частных лабораторий к проведению тестирования на Covid-19: будем отвозить им образцы

08.10 55% украинцев не знают, по какой системе пройдут местные выборы

08.10 В Украине появилась первая социальная сеть скидок

06.10 В Украине обновили приложение «Дія»: запустили цифровое свидетельство о рождении ребенка

05.10 Кличко рассказал о планах по ремонту дорог в Киеве на следующий год

01.10 Кабмин расширил перечень судоходных рек Украины

• дальше…

19.10 ЕС призвал Раду гарантировать финансирование Суспільного

19.10 «Сын полицая». Как можно называть Медведчука после запрета книги о деле Стуса

19.10 Кабмин создал комитет по вопросам безопасности, энергетики и инфраструктуры во главе с Уруским

19.10 Рада рассмотрит проект госбюджета-2021 в начале ноября – Разумков

19.10 Без свободной торговли, но с контрактами в оборонке: о чем договорился Зеленский в Стамбуле

19.10 Виталий Портников: Будапештский меморандум никому не поможет

19.10 Новый Медведчук. Когда Ермак захватит всю власть в Офисе президента

19.10 Коронавирусный тупик. Сколько людей умрет за карантинным занавесом в ОРДЛО

16.10 Афера с пятью вопросами. Как Зеленский хочет еще три раза всех обмануть

16.10 Каким законам противоречит «опрос» Зеленского

16.10 Совет НБУ отменил заседание в пятницу

16.10 «Коломойскому не нужен ни Приват, ни компенсация. Это блеф». Интервью с Корбаном за минуту

16.10 Шестой вопрос. Как украинцам правильно голосовать на «референдуме» Зеленского?

16.10 Создание Кабмином оператора на рынке табака оспаривают в КСУ

15.10 Это может быть выгодно России: Что такое СЭЗ на Донбассе, о которой будут спрашивать в опроснике Зеленского

• дальше…

19.10 Facebook создала ИИ, который сможет переводить тексты между 100 языками напрямую

19.10 Cadillac представил самую быструю адаптивную подвеску в мире

19.10 Windows 10 стала удобнее для игр и не только. Новый диспетчер задач прибыл

19.10 Acura показала новый MDX

19.10 Lincoln не собирается возвращаться к выпуску седанов

19.10 Google стала жертвой рекордной DDoS-атаки

19.10 В Израиле придумали, как сделать автопилоты дешевле

19.10 В США прошли испытания «керамического» двигателя для вертолётов

19.10 Ученые поменяли структуру солнечной батареи и увеличили ее эффективность на 125%

19.10 Audi по-прежнему считает дизели лучшими моторами

19.10 Европа признала самолеты Boeing Max безопасными

16.10 Новый XC90 может стать последним Volvo с бензиновым мотором

16.10 LG начнет блокировать услуги Smart TV на «серых» телевизорах в Украине с ноября 2020 года

16.10 Bentley представила «лёгкий» Flying Spur с мотором V8

16.10 Внутреннее изменение в браузере Microsoft может сделать антивирусы бесполезными

• дальше…

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно