Финансовые новости
- |
- 20.10.20
- |
- 06:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Facebook создала ИИ, который сможет переводить тексты между 100 языками напрямую
23:23 19.10.2020 |
Facebook анонсировал новый искусственный интеллект, который сможет совершать прямые парные переводы более чем между 100 языками. Об этом Engadget рассказала научный сотрудник Facebook AI Анджела Фан (Angela Fan). Это означает, что система сможет переводить тексты без применения английского языка в качестве промежуточного.
Большинство переводчиков сначала переводят тексты с источника на английский, а затем на другой иностранный язык. Из-за этого процесс получается сложным и теряется точность некоторых элементов текста. По словам Фан, новый ИИ сможет производить двунаправленные переводы (например с французского на китайский и наоборот) без использования английского. По оценке BLEU (алгоритм оценки качестве переведённого текста) качество перевода на 10 баллов выше, чем с использованием англо-ориентированной модели.
Чтобы создать новый ИИ, команда Facebook использовала сервис CommonCrawl для сбора текстовых примеров по всей Сети. После этого разработчики проанализировали весь материал при помощи системы FastText, которую компания создала несколько лет назад. В итоге удалось сформировать базу данных из 7,5 миллиардов предложений, которые система использует для перевода.
С каким числом языков сможет в будущем работать система, пока неясно. По словам Фан, всё зависит от ресурсов, которые окажутся в распоряжении системы. У основных языков, таких как индийский, китайский или немецкий, много материала, потому что на них публикуется множество текстов в Сети. Гораздо больше проблем с языками на подобии Зулу, которые не так распространены.
Компания предоставит международному исследовательскому сообществу набор данных и моделей работы в виде открытого исходного кода. Когда систему внедрят в повседневную работу соцсети, пока неясно.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Без свободной торговли, но с контрактами в оборонке: о чем договорился Зеленский в Стамбуле
|Виталий Портников: Будапештский меморандум никому не поможет
|Новый Медведчук. Когда Ермак захватит всю власть в Офисе президента
|Коронавирусный тупик. Сколько людей умрет за карантинным занавесом в ОРДЛО
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Facebook создала ИИ, который сможет переводить тексты между 100 языками напрямую
|Cadillac представил самую быструю адаптивную подвеску в мире
|Windows 10 стала удобнее для игр и не только. Новый диспетчер задач прибыл
|Acura показала новый MDX
|Lincoln не собирается возвращаться к выпуску седанов
|Google стала жертвой рекордной DDoS-атаки
Это интересно
|Ученые поменяли структуру солнечной батареи и увеличили ее эффективность на 125%
|Audi по-прежнему считает дизели лучшими моторами
|Европа признала самолеты Boeing Max безопасными
|Новый XC90 может стать последним Volvo с бензиновым мотором
|LG начнет блокировать услуги Smart TV на «серых» телевизорах в Украине с ноября 2020 года
|Bentley представила «лёгкий» Flying Spur с мотором V8
|Внутреннее изменение в браузере Microsoft может сделать антивирусы бесполезными