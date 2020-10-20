Windows 10 стала удобнее для игр и не только. Новый диспетчер задач прибыл

Компания Microsoft начала распространять более современный Task Manager (Диспетчер задач) для операционной системы Windows 10.

Прежнюю версию Task Manager можно было использовать не только для мониторинга приложений, сервисов и процессов, запущенных на ПК, но и для остановки их работы, однако это не всегда срабатывало корректно, при попытке вызвать Task Manager из игры или определённых приложений.

Новый Task Manager помогает пользователю получить доступ к информативной статистике о производительности системы и GPU, не прерывая игру и не вызывая сбоев в ней. Он встроен прямо в Xbox Game Bar и предназначен для работы как с играми, так и другими приложения, включая браузеры Google Chrome и Edge.

Официально инструмент переименовали в Resources Monitor. Он был представлен в прошлом месяце как часть тестового обновления в рамках программы Windows Insider. Спустя три недели функция стала доступна для обычных пользователей с обновлением Xbox Game Bar в Microsoft Store.

Отмечается, что функция пока распространяется выборочно для некоторых пользователей Windows 10 версий 2004, 1909 и 1903. Массовое распространение можно ожидать в ноябре.