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Windows 10 стала удобнее для игр и не только. Новый диспетчер задач прибыл
16:47 19.10.2020 |
Компания Microsoft начала распространять более современный Task Manager (Диспетчер задач) для операционной системы Windows 10.
Прежнюю версию Task Manager можно было использовать не только для мониторинга приложений, сервисов и процессов, запущенных на ПК, но и для остановки их работы, однако это не всегда срабатывало корректно, при попытке вызвать Task Manager из игры или определённых приложений.
Новый Task Manager помогает пользователю получить доступ к информативной статистике о производительности системы и GPU, не прерывая игру и не вызывая сбоев в ней. Он встроен прямо в Xbox Game Bar и предназначен для работы как с играми, так и другими приложения, включая браузеры Google Chrome и Edge.
Официально инструмент переименовали в Resources Monitor. Он был представлен в прошлом месяце как часть тестового обновления в рамках программы Windows Insider. Спустя три недели функция стала доступна для обычных пользователей с обновлением Xbox Game Bar в Microsoft Store.
Отмечается, что функция пока распространяется выборочно для некоторых пользователей Windows 10 версий 2004, 1909 и 1903. Массовое распространение можно ожидать в ноябре.
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