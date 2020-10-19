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В Израиле придумали, как сделать автопилоты дешевле
09:47 19.10.2020 |
Израильская компания Innoviz Technologies представила лидар второго поколения InnovizTwo, стоимость которого удалось уменьшить на 70 процентов по сравнению с предшественником. По прогнозам, разработка сможет подстегнуть массовое распространение автономных автомобилей.
На сегодняшний день лидар является одним из самых дорогостоящих компонентов беспилотных автомобилей. Устройство использует одноимённую технологию LIDAR, или Light Detection and Ranging (обнаружение и определение дальности с помощью света) для сканирования пространства лазерными лучами. Отражаясь от объектов, лучи «рисуют» трёхмерную картинку окружающей среды.
Несмотря на высокую стоимость, большинство автопроизводителей, за исключением американской Tesla, сделали выбор в пользу лидаров. В частности, для своих беспилотных программ BMW и Magna Internation используют лидары Innoviz первого поколения. Приборы нового образца появятся только в третьем квартале 2021 года, сказал глава компании Омер Кэйлаф.
InnovizTwo способен работать как с полуавтономными системами, доступными на сегодняшний день, так и с системами более высокого уровня автоматизации. К примеру, лидар можно будет интегрировать в автопилот, не требующий вмешательства и даже присутствия человека. При этом стоимость устройства, по словам Кэйлафа, не превысит 500 долларов.
«InnovizTwo предлагает решение непростой задачи, стоящей перед индустрией. Большее количество автопроизводителей смогут предлагать клиентам безопасные полуавтономные системы, одновременно прокладывая путь к полной автоматизации», - сообщает пресс-служба компании.
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