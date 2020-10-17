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LG начнет блокировать услуги Smart TV на «серых» телевизорах в Украине с ноября 2020 года
22:49 16.10.2020 |
12 октября компания LG заявила, что начнет блокировать услуги Smart TV на несертифицированных телевизорах. В список попала Украина, а также страны постсоветского пространства.
Редакция AIN.UA связалась с представительством компании в Украине. Информацию о блокировке смарт-функций на «серой» технике LG подтвердили.
Что случилось
Как сообщается, компания подготовила обновление встроенного программного обеспечения телевизоров LG. Однако с его автоматической установкой на несертифицированные устройства, услуги Smart TV «могут быть полностью недоступны или существенно ограничены».
По словам представителей компании в Украине, это коснется моделей телевизоров 2020 года выпуска. Речь идет только об отключении конкретных цифровых сервисов и приложений. Телевизор продолжит работать на передачу ТВ-сигнала.
Сообщается, что изменения вступят в силу, начиная с 16 ноября 2020 года, когда LG начнет масштабное обновление прошивки. Кроме этого, в компании уточнили, что график «может быть изменен в зависимости от обстоятельств компании, а сведения об обновлении могут отличаться в зависимости от модели и страны».
Как проверить свой телевизор
Сертифицированные модели имеют на задней крышке или в техдокументации маркировку «ЕАС». Ее наличие подтверждает, что устройство прошла все лабораторные испытания и процедуры оценки, установленные в технических регламентах Евразийского Экономического Союза, и полностью отвечает их требованиям.
Помимо этого, у телевизора есть номер модели и суффикс - они дают возможность понять, для какого рынка был выпущен телевизор.
Подробнее о том, как проверить оригинальность продукта, можно почитать на сайте компании.
Напомним, в феврале 2020 года, «серые» телевизоры в Украине начала блокировать компания Samsung. Законодательную неопреденность в этом вопросе уже не раз обсуждали эксперты рынка электронной торговли, в парламент вносили законопроекты, которые разрешают параллельный импорт, но они не были приняты
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