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Внутреннее изменение в браузере Microsoft может сделать антивирусы бесполезными
13:59 16.10.2020 |
В отличие от других создателей браузеров, которые решили игнорировать третью версию манифеста Google (Manifest V3), компания Microsoft теперь решила внедрить соответствующие изменения в систему расширений фирменного браузера Edge на основе движка Chromium.
Впервые представленный в октябре 2018 года Google Manifest V3 предлагает набор изменений для движка Chromium и WebExtensions API, которые меняют способ работы расширений с Chrome, Brave, Opera, Vivaldi, Edge и другими браузерами на основе Chromium.
Google во время анонса отмечала, что изменения направлены на повышение безопасности и производительности расширений, а также повышение контроля пользователей над расширениями. Тем не менее, Manifest V3 вызвал ожесточённые споры, поскольку ограничивал блокировщики рекламы, антивирусное ПО, родительский контроль и другие расширения с акцентом на приватность.
Недовольными оказались все - от разработчиков расширений и браузеров до конечных пользователей. Разработчики браузеров Opera, Brave и Vivaldi открыто объявили, что собираются игнорировать обновления Manifest V3, чтобы можно было продолжать пользоваться блокировщиками рекламы.
После такого отпора, Google «откатила» некоторые из изменений, которые она хотела реализовать в рамках манифеста. Как бы там ни было, изменения Manifest V3 уже начали внедряться в Chrome, несмотря на обеспокоенность разработчиков блокировщиков рекламы. Превью/альфа внедрение Manifest V3 в Chrome началось ещё в октябре прошлого года, а стабильный релиз запланирован до конца 2020 года.
Эти же изменения теперь нашли реализацию в новых стабильной и тестовой версиях Microsoft Edge на основе движка Chromium. Как утверждает команда разработчиков, эффективность блокировщиков рекламы не должна пострадать.
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