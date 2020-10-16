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Sony выпустила дисплей пространственной реальности стоимостью $5000
12:53 16.10.2020 |
Ещё несколько лет назад многие производители телевизоров выпускали устройства с поддержкой технологии 3D-изображения. Для её использования требовались специальные стереоскопические очки, позволявшие объединять на экране две плоские картинки в объёмное изображение. Несмотря на последующие попытки выпустить устройства, не требующие использования 3D-очков, технология в итоге так и не прижилась. Но это не означает, что она оказалась совсем бесполезной.
Например, компания Sony решила реализовать её в своём новом дисплее пространственной реальности (Spatial Reality Display, SR Display). В сочетании с технологией слежения за движением глаз пользователей этот дисплей может воссоздавать на экране вполне себе правдоподобную трёхмерную картинку без использования 3D-очков или той же гарнитуры виртуальной реальности.
Новинка позиционируется, как инструмент для профессионалов по созданию компьютерной графики и художников виртуальной реальности, а поэтому не рассчитана на рядового пользователя. И это совсем неудивительно, учитывая её стоимость, которая составляет $5000.
Компания впервые показала SR Display ещё в начале этого года, на выставке CES 2020. Тогда ещё под названием Eye-Sensing Light Field Display. Устройство оснащено 15,6-дюймовым жидкокристаллическим дисплеем с разрешением 4K, а также высокоскоростным датчиком слежения за движением глаз и положения пользователя у экрана.
Один из слоёв панели выполнен из микрооптических линз, которые разделяют изображение на экране на правый и левый глаз для создания стереоскопического эффекта.
Для работы SR Display требуется наличие весьма мощного компьютера. В минимальных требованиях значатся современный процессор Intel Core i7 и графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 2070 Super. Объясняется это тем, что системе необходимо в реальном времени отрисовывать на экране сразу два изображения в разрешении 2K для создания 3D-эффекта.
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