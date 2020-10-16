Октябрьские обновления для Windows 10 могут вызывать проблемы с драйверами

Выпущенные Microsoft октябрьские обновления безопасности внесли некоторые изменения для усиления механизма проверки операционной системой Windows ПО для драйверов. Изменения призваны блокировать вредоносному ПО возможность эксплуатации уязвимых аппаратных драйверов с целью скомпрометировать компьютер под управлением Windows 10.

В рамках улучшенной модели безопасности Windows 10 теперь не будет принимать драйверы, если не сможет установить их производителя.

Хотя это нововведение необходимо для усиления безопасности, оно может привести к сбоям в работе - драйверы будут выдавать ошибку, если ОС не подтвердит его производителя. В настоящее время Microsoft известно о двух сообщениях об ошибках, которые отображаются на экранах компьютеров пользователей всех поддерживаемых версий Windows 10.

Первое сообщение об ошибке гласит: «Windows не может проверить подлинность издателя ПО этого драйвера». Согласно второму, «искомая подпись не обнаружена». Оба сообщения об ошибках означают, что при проверке драйверов операционная система обнаружила неправильно отформатированный файл каталога, и установка драйверов завершилась ошибкой.

Сообщения могут появляться при попытке пользователя обновить устаревший драйвер. Более новые драйверы, используемые Intel, AMD и Nvidia, уже совместимы с новой моделью верификации драйверов Windows 10.