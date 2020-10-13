Роботизированные корабли пойдут караванами: военные США задумали систему «Морской поезд»

Ветеран американского ВПК компания Gibbs & Cox выбран для создания дальних морских конвоев из автономных судов снабжения. Они должны будут не просто следовать в группе, а двигаться «нос к корме» без каких-либо физических сочленений. Подобная схема движения обещает снизить расход топлива за счёт снижения гидродинамического сопротивления при движении в тесном строю.

Платформы для автоматического управления транспортными средствами, неважно, сухопутными, воздушными или морскими, способны выдерживать режимы движения много лучше, чем человек. В конечном итоге, всё определяет скорость реакции на внешние воздействия, в чём человек однозначно уступает электронике.

Человек пока выигрывает за счёт гибкости мышления при реакции на внештатные ситуации. Эту возможность электроника примерит на себя в будущем, а пока «электронный болван» готов справиться с рутинными операциями и готов сделать это лучше живого оператора.

На днях Агентство перспективных исследований МО США (DARPA) заключило контракт на сумму свыше $9 млн с военно-морской компанией Gibbs & Cox. Речь идёт о подряде для создания роботизированной системы морского конвоя по программе «Sea Train» или, по-русски, «Морской поезд». Согласно программе, для снижения гидродинамического сопротивления толщи воды движущемуся каравану судов плавсредства должны двигаться максимально близко друг к другу, но без физического контакта. Цепочка судов с автопилотами как ничто другое подходит для реализации данной концепции.

В компании Gibbs & Cox уже разработали платформу для подобных целей - это проект ARMADA (Articulated Resistance Minimized Autonomous Deployment Asset) или «объект автономного развёртывания с минимальным сочленённым сопротивлением». По контракту с DARPA компания Gibbs & Cox создаст прототип роботизированной платформы для судов среднего класса для трансокеанских переходов. О сроках реализации проекта в пресс-релизе Gibbs & Cox не сообщается. Впрочем, дело это не на одну пятилетку, но процесс движется в интересном направлении. А «сомалийским пиратам» надо будет подумать о новой тактике.