Отчет: количество атак вирусов-вымогателей в среднем выросло на 50% в III квартале 2020 года

В третьем квартале 2020 года среднесуточное число атак с использованием вымогательского ПО возросло почти на 50% по сравнению с первой половиной года. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Check Point.

Наибольшее количество атак вирусов-вымогателей в третьем квартале зафиксировано в США, Индии, Шри-Ланке, Турции и России.

В США этот показатель вырос на 98%, на Шри-Ланке - на 436%. В России рост составил 57,9%.

С июля значительно усилилась активность вымогателей Maze и Ryuk. Последний атакует около 20 организаций в неделю.

Для предотвращения кибератак специалисты Check Point советуют создавать резервные копии данных и регулярно обновлять ПО для устранения уязвимостей.