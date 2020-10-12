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Отчет: количество атак вирусов-вымогателей в среднем выросло на 50% в III квартале 2020 года
11:48 12.10.2020 |
В третьем квартале 2020 года среднесуточное число атак с использованием вымогательского ПО возросло почти на 50% по сравнению с первой половиной года. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Check Point.
Наибольшее количество атак вирусов-вымогателей в третьем квартале зафиксировано в США, Индии, Шри-Ланке, Турции и России.
В США этот показатель вырос на 98%, на Шри-Ланке - на 436%. В России рост составил 57,9%.
С июля значительно усилилась активность вымогателей Maze и Ryuk. Последний атакует около 20 организаций в неделю.
Для предотвращения кибератак специалисты Check Point советуют создавать резервные копии данных и регулярно обновлять ПО для устранения уязвимостей.
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