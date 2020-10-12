Финансовые новости
- |
- 12.10.20
- |
- 11:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Американцы купили украинскую IT-компанию с офисами в Киеве и Днепре
09:49 12.10.2020 |
Украинская IT-компания Archer Software, офисы которой расположены в Днепре, Киеве и Нью-Йорке, объявила о сделке с американской компанией Cprime.
Официально сумму сделки не разглашают, передает ain.ua.
Cprime - американская компания, которая c 2014 года входит в группу Alten Group (занимается IT-разработкой, сетевыми технологиями и IT-консультациями, совокупный штат ее компаний - 37 200 сотрудников, оборот - 2,6 млрд евро).
Archer Software с 2020 года реализовала примерно 650 клиентских проектов, в сфере b2b, b2c, b2g, работая со стартапами и корпоративными компаниями в области здравоохранения, авто и финансов.
Официально сумму сделки не разглашают, однако, по оценке Виталия Горового, основателя InSoft Partners, она может составлять около $5-8 млн за 100% компании.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зона COVID-эксперимента. К чему уже привели донбасские испытания путинской вакцины
|ВАКС или КСУ? Где у Зеленского взорвется судебная система
|Венеция против Зеленского: какие проблемы нашел Совет Европы в новой судебной реформе
|Флот, торговля и шаг к безвизу: о чем договорились во время визита Зеленского в Британию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Судья запретил Apple вредить бизнесу Epic Games
|Американцы купили украинскую IT-компанию с офисами в Киеве и Днепре
|Алена Дегрик Шевцова: пользователи какой мобильной ОС в Украине платят активнее и больше
|Правительство поддержало изменение правил выдачи автономеров
|Mercedes-Benz рассказал о шести новых электромобилях
|Луноход Toyota будут заправлять топливом, сделанным на Луне
Это интересно
|AMD представила процессоры Ryzen 5000 на базе Zen 3: превосходство по всем фронтам и в играх тоже
|Окей, Google, поехали! Ассистент получил автомобильный режим
|Skoda научила смартфоны «на слух» выявлять проблемы в автомобиле с помощью ИИ
|Intel наконец запустила масштабное 10-нм производство на новой фабрике Fab 42, которая строилась 9 лет
|Mercedes-Benz откажется от «механики» и перейдет на универсальные платформы
|Sony разобрала PlayStation 5: жидкий металл, «турбина», незаменяемый SSD и прочее
|Содержать электрокары и гибриды оказалось дешевле, чем обычные машины