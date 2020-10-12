Алена Дегрик Шевцова: пользователи какой мобильной ОС в Украине платят активнее и больше

Украинцы из года в год все активнее используют платежные банковские карты вместо наличных, бесконтактные платежи с помощью мобильных телефонов и различных устройств, мобильные приложения, а также электронные кошельки для оплаты различных услуг.

Генеральный директор ФК «Леогейминг Пей», CEO процессинговой компании LeoGaming Алена Дегрик Шевцова на основе данных статистики приложений LeoWallet и Parking UA проанализировала особенности украинских пользователей iOS и Android и поделилась полученными выводами в своем блоге на Liga.net о том, какая из этих аудиторий более активно использует платежные приложения и у кого выше средний платеж.

Обе аудитории мобильных операционных систем анализировались на данных компании LeoGaming. А точнее - на «среднем чеке» пользователей каждой из платформ в приложениях LeoWallet и Parking UA за сентябрь 2020 года.

«В кошельке LeoWallet пользователи Android значительно обогнали владельцев устройств iOS как по количеству операций (разрыв в 6 раз), так и по средней сумме. Средняя сумма платежа по устройствам Android более чем в два раза выше, чем по устройствам iOS. Аналитика по приложению для оплаты паркинга Parking UA немного отличается. Тут по количеству активных юзеров большинство остается у пользователей Android, однако разрыв всего на 10% был достигнут за последний год. Несколько лет первенство было за iOS. Однако средняя сумма платежа выше у владельцев устройств iOS. Разница в 2,5 раза говорит о том, что среди владельцев статистически больше автовладельцев. Интересный инсайт, особенно если тенденция сохранится.», - поделилась выводами Алена Дегрик Шевцова.

Она также напомнила о том, что платежные привычки аудиторий двух платформ отличаются, что и приводит к разным результатам исследований в разных сферах. Так, например, аналитики Vodafone определилили, что киевские владельцы iOS ходят в кинотеатры чаще и предпочитают Multiplex, в то время как любители Android чаще ходят в Планету Кино.

«По проведенному нами анализу, пользователи Android почти в два раза активнее в использовании приложения LeoWallet. Найти очевидного лидера невозможно, поэтому Android, сохраняя количественное лидерство, все же уступает по размеру среднего чека», - сообщила Генеральный директор ФК «Леогейминг Пей».







