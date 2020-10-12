Финансовые новости
- |
- 12.10.20
- |
- 11:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Алена Дегрик Шевцова: пользователи какой мобильной ОС в Украине платят активнее и больше
08:42 12.10.2020 |
Украинцы из года в год все активнее используют платежные банковские карты вместо наличных, бесконтактные платежи с помощью мобильных телефонов и различных устройств, мобильные приложения, а также электронные кошельки для оплаты различных услуг.
Генеральный директор ФК «Леогейминг Пей», CEO процессинговой компании LeoGaming Алена Дегрик Шевцова на основе данных статистики приложений LeoWallet и Parking UA проанализировала особенности украинских пользователей iOS и Android и поделилась полученными выводами в своем блоге на Liga.net о том, какая из этих аудиторий более активно использует платежные приложения и у кого выше средний платеж.
Обе аудитории мобильных операционных систем анализировались на данных компании LeoGaming. А точнее - на «среднем чеке» пользователей каждой из платформ в приложениях LeoWallet и Parking UA за сентябрь 2020 года.
«В кошельке LeoWallet пользователи Android значительно обогнали владельцев устройств iOS как по количеству операций (разрыв в 6 раз), так и по средней сумме. Средняя сумма платежа по устройствам Android более чем в два раза выше, чем по устройствам iOS. Аналитика по приложению для оплаты паркинга Parking UA немного отличается. Тут по количеству активных юзеров большинство остается у пользователей Android, однако разрыв всего на 10% был достигнут за последний год. Несколько лет первенство было за iOS. Однако средняя сумма платежа выше у владельцев устройств iOS. Разница в 2,5 раза говорит о том, что среди владельцев статистически больше автовладельцев. Интересный инсайт, особенно если тенденция сохранится.», - поделилась выводами Алена Дегрик Шевцова.
Она также напомнила о том, что платежные привычки аудиторий двух платформ отличаются, что и приводит к разным результатам исследований в разных сферах. Так, например, аналитики Vodafone определилили, что киевские владельцы iOS ходят в кинотеатры чаще и предпочитают Multiplex, в то время как любители Android чаще ходят в Планету Кино.
«По проведенному нами анализу, пользователи Android почти в два раза активнее в использовании приложения LeoWallet. Найти очевидного лидера невозможно, поэтому Android, сохраняя количественное лидерство, все же уступает по размеру среднего чека», - сообщила Генеральный директор ФК «Леогейминг Пей».
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зона COVID-эксперимента. К чему уже привели донбасские испытания путинской вакцины
|ВАКС или КСУ? Где у Зеленского взорвется судебная система
|Венеция против Зеленского: какие проблемы нашел Совет Европы в новой судебной реформе
|Флот, торговля и шаг к безвизу: о чем договорились во время визита Зеленского в Британию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Судья запретил Apple вредить бизнесу Epic Games
|Американцы купили украинскую IT-компанию с офисами в Киеве и Днепре
|Алена Дегрик Шевцова: пользователи какой мобильной ОС в Украине платят активнее и больше
|Правительство поддержало изменение правил выдачи автономеров
|Mercedes-Benz рассказал о шести новых электромобилях
|Луноход Toyota будут заправлять топливом, сделанным на Луне
Это интересно
|AMD представила процессоры Ryzen 5000 на базе Zen 3: превосходство по всем фронтам и в играх тоже
|Окей, Google, поехали! Ассистент получил автомобильный режим
|Skoda научила смартфоны «на слух» выявлять проблемы в автомобиле с помощью ИИ
|Intel наконец запустила масштабное 10-нм производство на новой фабрике Fab 42, которая строилась 9 лет
|Mercedes-Benz откажется от «механики» и перейдет на универсальные платформы
|Sony разобрала PlayStation 5: жидкий металл, «турбина», незаменяемый SSD и прочее
|Содержать электрокары и гибриды оказалось дешевле, чем обычные машины