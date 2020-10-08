Окей, Google, поехали! Ассистент получил автомобильный режим

Компания Google вовсю работает над заменой режима Android Auto на смартфонах на нечто более удобное. Впервые мы услышали об этом год назад на конференции Google I/O, а теперь функция Google Assistant Driving Mode близка к широкому запуску.

На данный момент автомобильный режим Driving Mode для голосового помощника Google Assistant (Google Ассистент) стал доступен в виде превью в недавней бета-версии приложения Google.

Google beta 11.31 даёт доступ к удобному интерфейсу для водителя. Google Assistant может принимать и совершать звонки, зачитывать входящие сообщения вслух, при этом игнорируя другие оповещения.

Скриншоты демонстрируют будущую глубокую интеграцию с картами Google Maps, которые также недавно обзавелись автомобильным режимом.