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Skoda научила смартфоны «на слух» выявлять проблемы в автомобиле с помощью ИИ
16:02 08.10.2020 |
Отдел послепродажного обслуживания автопроизводителя Skoda Auto и Skoda Auto DigiLab тестируют новое приложение для смартфонов - Sound Analyzer. Приложение использует искусственный интеллект (ИИ) и помогает быстро и точно определить необходимость любого обслуживания с помощью анализа звука.
ПО записывает шумы, издаваемые соответствующим автомобилем во время езды, и сравнивает их с сохранёнными образцами. В случае каких-либо расхождений приложение использует алгоритм, определяя их природу и способы устранения проблем. По словам компании, Sound Analyzer помогает повысить эффективность обслуживания автомобиля, сократить время, которое машина находится в гараже, и повысить уровень удовлетворённости клиентов.
Приложение Sound Analyzer использует ИИ, чтобы надёжно, чётко и быстро оценить текущее состояние изнашиваемых деталей и уведомить технических специалистов о любом необходимом обслуживании. Для этого программа рассматривает различные специфические для автомобиля параметры и анализирует профиль использования соответствующего автомобиля. Sound Analyzer позволяет техническим специалистам упростить задачу точной диагностики автомобиля, ведь для использования приложения требуется только обычный смартфон или планшет.
Как утверждает компания, ПО уже способно распознавать десять шаблонов проблем с точностью более 90 %, в том числе для таких компонентов, как система рулевого управления, компрессор кондиционера, сцепление в роботизированной коробке передач DSG. Приложение также умеет распознавать другие звуковые шаблоны.
В основе Sound Analyzer лежит обученная нейронная сеть: приложение сначала преобразует аудиофайл в спектрограмму, которая визуально отображает акустические сигналы. Затем с помощью ИИ это представление сравнивается с сохранёнными записями для выявления отклонений. После анализа ПО классифицирует потенциальную потребность в предстоящем техническом обслуживании или ремонте и выдаёт советы.
С июня 2019 года приложение для смартфонов было протестировано в 14 странах, включая Россию, Германию, Австрию и Францию. В пилотном проекте приняли участие 245 дилеров Skoda. Информация от них позволила получить ряд записей, играющих ключевую роль в процессе обучения нейросети. Компания собирается постепенно расширять спектр определяемых приложением акустических отклонений от нормы - это должно открыть массу новых возможностей с точки зрения профилактического обслуживания.
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